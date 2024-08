Gabon-Chine : le gouvernement fait le point de sa participation au Forum sur la coopération sino-africaine

Ecouter l'article

Le vice-premier ministre de la Transition, Alexandre Barro Chambrier, a présidé, le lundi 5 août 2024, une réunion de travail du Comité de pilotage du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) qui se tiendra en septembre prochain. Un événement auquel le Gabon prendra part dans le cadre du renforcement du partenariat entre Libreville et Pekin.

C’est à la Vice-primature que les membres du Comité de pilotage de la FOCAC se sont réunis, le lundi 5 août dernier. Occasion pour les ministres présents de faire l’état des lieux de la coopération sino-gabonaise vieille de 50 ans. Il s’agit du début d’une série de rencontres visant à élaborer un document de synthèse qui sera remis au président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce dernier souhaite que le Gabon optimise les 50 prochaines années de coopération avec l’Empire du milieu.

Une préparation pour un partenariat gagnant-gagnant

Le FOCAC est une plateforme essentielle pour les négociations bilatérales, offrant un cadre pour un partenariat gagnant-gagnant dans divers domaines, allant des infrastructures à l’éducation, en passant par les ressources naturelles et la technologie. La participation du Gabon à ce sommet est importante pour le resserrement des liens avec la Chine et s’assurer que les projets de coopération bénéficient pleinement aux deux parties. « Nous devons négocier avec la partie chinoise la réalisation d’un certain nombre de projets structurants pour notre pays, au regard des besoins qui sont les nôtres », a indiqué Régis Onanga Ndiaye cité par Gabon review.

Lors de la réunion, le ministre des Affaires étrangères a insisté sur la nécessité de présenter une vision claire et ambitieuse pour les années à venir. « Tous ces grands dossiers, nous les avons examinés aujourd’hui. Le travail n’est pas complètement achevé. Les experts poursuivent les réflexions afin que d’ici la fin du mois, nous puissions avoir des dossiers bien préparés ».

En septembre prochain, le Gabon se rendra donc au 9ème sommet de la FOCAC avec de nouveaux objectifs. Il s’agira notamment de renforcer davantage la coopération avec la Chine. En marge de ce rendez-vous diplomatique qui promet d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement du pays, le président de la Transition rencontrera son homologue chinois.