Gabon : quid du rôle de la DGC dans le circuit de distribution? 

Assister, orienter et conseiller les opérateurs économiques, tout en faisant la promotion des exportations en collaboration avec les autres administrations compétentes, les missions de la Direction générale du commerce (DGC) sont nombreuses et surtout stratégiques dans le développement du tissu économique local. A l’image de la direction générale des entreprises en France, son action est au cœur des chantiers du gouvernement pour la transformation économique du pays. Si on prend l’exemple de la distribution des produits, elle a pour rôle d’encadrer le circuit, une mission qu’elle peine malheureusement à accomplir créant un environnement de concurrence inéquitable.

Sucre, huile, farine, font partie des produits les plus consommés sur le marché local. Ils sont également les produits sur lesquels s’opèrent le plus haut niveau de spéculation du fait de leur nécessité pour les ménages. Résultat, alors que la mercuriale fixe un barème clair et précis, les prix de ces produits flambent très souvent, gagnant jusqu’à 50% du prix normal. C’est le cas du sucre actuellement dont le kg s’échange jusqu’à 1800 FCFA, ou de l’huile dont le prix avait grimpé à 2000 FCFA au plus fort de la pénurie il y a quelques mois. Une hausse inconsidérée qui fait le jeu d’opérateurs économiques peu scrupuleux, qui n’hésitent pas à faire de la rétention pour créer une pénurie et ainsi jouer sur le prix, sous le regard hagard de la DGC.

Concevoir et faire appliquer les mesures susceptibles de promouvoir les bonnes pratiques commerciales au Gabon. Concevoir et veiller à l’application de la réglementation relative à l’exercice et au contrôle des activités commerciales. Veiller à l’application de la réglementation en matière d’importation et d’exportation des produits du négoce. Proposer et mettre en œuvre toutes mesures de facilitation des échanges commerciaux, tout en réalisant des études sectorielles liées aux activités commerciales en collaboration avec les autres administrations compétentes. La DGC dispose pourtant d’un chapelet de missions dont l’objectif est de contribuer à la mise en œuvre des mesures favorables à la compétitivité des entreprises de droit gabonais dans leurs actions.

Un rôle crucial mais une action limitée

Jouant un rôle crucial aussi bien dans la gestion des circuits de distribution de produits que dans la mise en place de politiques et réglementations pour encadrer le fonctionnement des circuits de distribution, cette direction sous la tutelle du ministère du commerce, semble limiter son rôle à quelques missions d’inspection. Même en matière de conformité des produits, elle n’y arrive pas, certains opérateurs n’hésitant pas à exposer en rayons, des produits à l’aspect douteux, mettant en cause la qualité et donc la sécurité du consommateur. Alors qu’elle devrait soutenir le développement des infrastructures logistiques et de transport pour faciliter la circulation des produits, elle semble plutôt briller par une inaction criarde, ne disposant même pas d’un point de vente ou de centres de distribution pour favoriser un accès équitable aux produits.

Concurrence déloyale, absence de mécanisme de lutte contre la fraude et la corruption

En délicatesse avec le fait d’assurer un environnement de concurrence équitable en surveillant les pratiques commerciales des acteurs du marché. En délicatesse avec la mise en place de mécanismes visant à prévenir la contrefaçon et les pratiques déloyales qui nuisent aux distributeurs et aux consommateurs. Sans programme de formation pour les acteurs de la distribution sur les meilleures pratiques, la gestion des stocks, et le service client, la direction générale du commerce peine clairement à jouer son rôle. Toute chose qui ne contribue pas à la mise en place d’un système de distribution efficace et durable qui bénéficie tant aux entreprises qu’aux consommateurs.