Mercato : La Turquie et la Grèce à génoux pour Boupendza !

S’il fait les choux gras de la presse américaine en l’occurrence Queen City Press pour des faits d’absence présumément injustifiée, Aaron Salem Boupendza semble plutôt dans une dynamique de départ amiable. Des envies d’ailleurs qui auraient été communiquées au board du club de l’Ohio qui reconnaît avoir été approché à maintes reprises par des cadors de Turquie et de Grèce et mène les discussions.

Les heures se suivent et les langues se délient à propos de l’affaire Aaron Salem Boupendza qui serait absent des terrains d’entraînement. Contrairement aux allégations de Queen City Press, il semblerait plutôt que ses agents et son club sont en discussion avancée pour trouver une porte de sortie apaisée pour « AB9 » qui ne serait plus à son aise dans l’Ohio. La piste d’un retour en Europe est fortement envisageable avec des courtisans de premier rang.

Boupendza désiré dans le vieux continent !

Malgré un départ d’Hatayspor pour l’Arabie Saoudite jugé « peu logique » pour un joueur à la force de l’âge, Aaron Salem Boupendza conserve un souvenir indélébile chez les férus de football en Super Lig. Et pour cause son passage glorieux avec un titre de meilleur buteur du championnat avec 22 buts en 38 matchs disputés continue de faire baver. Après Fenerbahçe et Besiktas, Kasimpasa et de Göztepe seraient prêts à rapatrier Boupendza.

Âgé de seulement 27 ans, le natif de Moanda sous contrat avec la franchise de conférence Est jusqu’en 2025, se veut loyal et a confié à la rédaction de Gabon Media Time (GMT), qu’il n’espérait pas frustrer les supporters. C’est donc entre ses représentants et le board de FC Cincinnati que les pourparlers évoluent avec une possibilité de finalisation d’ici à vendredi 9 août prochain avec un prêt avec option d’achat. Une formule qui plaît beaucoup en Grèce, où l’AEK Athènes et le PAOK Salonique sont disposés à s’aligner. Nous y reviendrons !