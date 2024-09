Gabon : chaîne de solidarité pour Sima Mboula victime d’un AVC !

Ecouter l'article

Une vague de solidarité s’est levée au Gabon pour soutenir Sima Mboula, icône de la musique gabonaise, récemment frappé par un accident vasculaire cérébral (AVC). Justifiant de plus de 40 ans de carrière, cet artiste emblématique, connu pour sa contribution à la culture gabonaise, est actuellement hospitalisé.

C’est à travers une vidéo devenue virale que Princesse 12 Ewaga, une autre figure de la musique gabonaise, a alerté la population sur l’état de santé critique de Sima Mboula. Appelant à l’émoi et à l’engagement de la communauté artistique et du public. Les images poignantes témoignent de la gravité de la situation et de l’impact de cette maladie sur l’artiste, laissant ses proches et admirateurs inquiets.

Le SOS pour Sima Mboula

En réponse à cet appel à l’aide, une chaîne de solidarité a été initiée pour collecter des fonds nécessaires à la prise en charge médicale et à la rééducation de Sima Mboula. Le numéro de contact 077.91.90.11 a été mis à disposition via Airtel Money pour permettre à tous ceux qui souhaitent contribuer de le faire facilement. Ce geste vise à rassembler la communauté autour d’un artiste qui a marqué des générations avec sa musique.

Les artistes et les citoyens gabonais sont mobilisés pour apporter leur soutien, tandis que l’on espère que le Ministère des Affaires Sociales et le Ministre de la Culture, Dr. André Jacques Augand, seront sensibles à cette situation d’urgence. La solidarité autour de Sima Mboula rappelle l’importance du soutien communautaire dans les moments difficiles, et témoigne de la reconnaissance envers un artiste qui a tant donné à la culture gabonaise. Face à cette épreuve, l’élan de solidarité se veut un message d’espoir et de résilience, une main tendue pour un homme qui a tant apporté à son pays.