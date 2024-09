Gabon : appel à candidature pour les bourses du Programme de bourses Chevening 2025-2026

Ecouter l'article

Le Haut-Commissariat de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a annoncé, dans un communiqué daté du 18 septembre 2024, l’ouverture des candidatures pour le prestigieux programme de bourses Chevening pour l’année académique 2025-2026. Cette initiative internationale du gouvernement britannique marque non seulement le retour du British High Commission à Libreville, mais reflète aussi la volonté commune de la Grande-Bretagne et du Gabon de renforcer leurs liens de coopération.

En fin d’année 2023, le Royaume-Uni a exprimé son engagement à accompagner le Gabon dans son développement, malgré le contexte de Transition. La présentation des lettres de créance de Pamela Joanne McPhail, suivie en juin 2024 par son successeur Simon Day, au président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a réaffirmé la profondeur de cette amitié entre les deux nations.

Les candidatures pour les bourses Chevening, qui sont ouvertes jusqu’au 5 novembre 2024 à 11:59 UTC, peuvent être soumises en ligne via le site officiel du programme, www.chevening.org. Ces bourses sont destinées aux jeunes Gabonais ambitieux, désireux de perfectionner ou développer leurs compétences en leadership. Le programme offre aux titulaires de master avec au moins deux ans d’expérience professionnelle (2800 heures) l’opportunité de poursuivre des études dans des universités prestigieuses du Royaume-Uni.

Les bourses Chevening, attribuées sur la base du mérite, sont une porte d’entrée vers de nombreuses opportunités académiques et professionnelles. Les candidats seront sélectionnés en fonction de leur potentiel de leadership, de leur engagement envers leurs communautés et de leur vision pour l’avenir. Au-delà des études, les bénéficiaires auront l’occasion d’intégrer un vaste réseau international de leaders, d’acquérir des compétences essentielles et de contribuer au développement de leurs pays respectifs. Pour les jeunes Gabonais, ce programme représente une chance unique d’accéder à une éducation d’excellence tout en tissant des liens durables avec des leaders du monde entier.

Ce partenariat éducatif illustre la volonté du Royaume-Uni de redynamiser les rapports de coopération entre les deux pays. Toute chose qui témoigne de l’importance de cette collaboration.