Gabon : Camélia Ntoutoume-Leclercq interdit l’achat des anciens manuels scolaires

Le lundi 19 août 2024, la ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, a présidé une réunion du Comité de Direction en prélude à la rentrée administrative de l’enseignement général, technique et professionnel. À deux semaines de la rentrée scolaire 2024-2025, le membre du gouvernement a appelé les parents à suspendre l’achat des anciens manuels scolaires présents sur le marché en attendant la production de nouveaux. Cette décision s’inscrit dans le cadre des engagements pris par les autorités de la Transition, de réviser les manuels scolaires afin de les adapter au contexte Gabonais.

Chose promise, chose due ! Après une série d’ateliers de formation, de consultations et de séances de travail impliquant divers acteurs de l’éducation, ces nouveaux manuels seront disponibles dès cette rentrée. Ils devront intégrer des notions de développement durable et refléter les mœurs, us et coutumes gabonaises en réponse aux attentes de nombreux parents d’élèves qui ont contesté avec la dernière énergie le programme santé sexuelle reproductive (SSR) qui selon eux ne cadrait pas avec les valeurs et les mœurs gabonaises.

De nouveaux manuels pour cette rentrée scolaire

A l’issue du Dialogue national inclusif qui s’est clôturé le 30 avril dernier, une série de propositions ont été formulées pour améliorer le système éducatif gabonais. Parmi elles, l’élaboration de manuels conformes au contexte gabonais. Il s’agit d’enseigner à la fois les us et coutumes gabonaises mais également d’inculquer les principes de développement durable dès le jeune âge. Cette initiative vise non seulement à préserver le patrimoine culturel du pays, mais aussi à reconnecter les jeunes générations à leurs valeurs traditionnelles tout en déconstruisant une éducation souvent perçue comme trop occidentalisée.

Si les cours reprennent le 02 septembre conformément au calendrier édicté par le ministère de l’Education nationale, la ministre a tenu à garantir que ces manuels mis à jour seront bien au programme cette année « Nous demandons aux parents d’élèves de ne pas acheter pour l’instant les manuels scolaires qui sont sur le marché car ils vont être remplacés pour cette rentrée scolaire » a indiqué Camélia Ntoutoume-Leclercq le ministre de l’Education nationale. Des précisions seront apportées ultérieurement. Les parents et les élèves devront donc attendre les nouvelles instructions avant de faire leurs achats, afin de s’assurer d’acquérir des outils pédagogiques conformes aux nouvelles orientations.