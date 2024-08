Gabon : Alaba Fall Bosco, Procureur général de la Cour de la cassation 

Ecouter l'article

Le conseil supérieur de la magistrature (CSM) présidé le 14 août dernier par le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui a marqué un tournant important pour la justice gabonaise. Entre autres mouvements de chaises, la promotion d’Alaba Fall Bosco en qualité de procureur général au sein de la Cour de cassation. Une nomination qui intervient alors que le pays amorce une restauration de l’institution judiciaire.

La Cour de cassation, plus haute juridiction en matière civile, sociale, commerciale et pénale au Gabon, a un nouveau procureur général. Il s’agit de Bosco Alaba Fall, ancien procureur général adjoint de ladite Cour. Réputé pour sa probité morale et son impartialité, le magistrat est attendu sur de nombreux dossiers sensibles. Sa nomination suscite déjà de vives réactions au sein de la classe politique et de la société civile.

Lutte contre la corruption et indépendance de la justice

À l’heure de la restauration des institutions, le Président de la transition, par ailleurs Président du conseil supérieur de la magistrature (CSM), a « rappelé aux membres dudit Conseil la place fondamentale qu’occupe la Justice dans la Constitution de l’Etat de droit et particulièrement dans la restauration des Institutions prônées par le CTRI ». Non sans manquer de souligner la nécessité pour la magistrature d’être « digne », « compétente » et « intègre ».

Désireux d’atteindre cet idéal, le Président du CSM a misé sur un profil de magistrat à la réputation sobre. Ainsi, Bosco Alaba Fall devra mener à bien les dossiers relatifs à la lutte contre la corruption. Un fléau qui gangrène de nombreux secteurs de l’économie gabonaise et dont le Syndicat national des magistrats du Gabon (Synamag) a déjà dénoncé l’impact négatif. Le nouveau procureur général devra également veiller à l’équité de traitement de tous les justiciables.