Gabon : Bilie-By-Nze n’exclut pas d’être candidat à la présidentielle de 2025

C’est une nouvelle sortie de l’ancien Premier ministre chef du gouvernement, Alain-Claude Bilie-By-Nze qui laisse peu de doute sur ses ambitions post-transition. Invité du Journal Afrique de TV5 Monde ce 03 juin 2024, le natif du Canton Ntang Louli a fait un pas vers la présidentielle de 2025, en indiquant qu’une candidature de sa part n’était pas exclue.

C’est dans la continuité de l’occupation médiatique qu’il a entamée depuis la publication d’un texte très critique sur les conclusions du Dialogue national inclusif, que Alain-Claude Bilie-By-Nze poursuit sa démarche d’alerte sur la trajectoire que prend à ses yeux la transition, tout en ne s’empêchant pas au passage de décliner ses ambitions. Déjà pressenti à la prochaine présidentielle comme un challenger crédible face au candidat qui sera adoubé par le pouvoir, l’ancien Premier ministre ne voit visiblement pas d’un mauvais œil l’idée de porter cette responsabilité.

Bilie-By-Nze ne cache pas ses ambitions politiques

L’interview accordée à TV5 Monde par Alain-Claude Bilie-Nze a été l’occasion pour ce dernier de faire savoir à l’opinion internationale les points de divergence qu’il a avec le pouvoir en place. En effet, si Alain-Claude Bilie-By-Nze a rappelé sa position qui consiste non pas à « exercer une opposition frontale au Général Oligui Nguema », mais à « tirer la sonnette d’alarme sur la reproduction des errements reprochés au pouvoir dechu », il s’est surtout avancé sur ses ambitions politiques.

En effet, au détour d’une question du journaliste lui demandant s’il envisage d’être candidat à la prochaine élection présidentielle, Alain-Claude Bilie-By-Nze a dans un premier temps joué la prudence « les questions de candidature aux élections présidentielles, chacun peut se prononcer comme il l’entend. Je suis Gabonais, je vais continuer à travailler », a-t-il déclaré. Si le dernier Premier ministre d’Ali Bongo Ondimba a assuré ne pas l’envisager pour le moment, il ne l’exclut pas pour autant « Pour le moment ce n’est pas quelque chose que j’envisage, mais je ne me l’interdis pas non plus si toutes les conditions sont réunies, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui », a-t-il poursuivi.

Ainsi, à l’instar des partis politiques, Alain-Claude Bilie-By-Nze a dans un premier temps à cœur de faire sauter les verrous qui entravent la candidature de certains compatriotes à la présidentielle. A ce propos, il a indiqué que ces recommandations sont contraires à tous les textes suprêmes du Gabon et contraires aux engagements internationaux régulièrement ratifiés par le Gabon. Si toutefois les nouvelles autorités s’engageaient à les adopter, Alain-Claude Bilie-By-Nze a d’ores et déjà indiqué qu’il mènerait une « bataille pour faire entendre la voix de la raison ».