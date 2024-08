Gabon : Owendo By Pass, centrale thermique, projet d’électricité, Africa 50 prêt à investir

Ecouter l'article

Engagées dans une phase de restauration et de reconstruction du pays avec un accent particulier sur les infrastructures qui devraient représenter près de 232 milliards de FCFA uniquement pour les projets présidentiels prioritaires, les autorités gabonaises pourraient compter sur l’appui d’investisseurs de choix. C’est le cas de la plateforme d’investissement Africa 50. Portée par son ambition d’investir dans les infrastructures pour la croissance en Afrique, elle devrait poser durablement ses valises au Gabon où il est déjà acté qu’elle devrait financer la construction de la voie de contournement sud dénommée Owendo By Pass.

Fin mai dernier, en marge de la clôture du premier forum Gabon-France, l’on apprenait qu’Africa 50 avait été sélectionné par les autorités gabonaises pour accompagner le développement du projet d’une voie de contournement. Il s’agit d’Owendo By Pass (OBP), un projet dans le pipeline depuis quatre ans, que la plateforme d’investissement devrait co-réaliser avec la major des BTP Mika Services. Plus récemment, les administrateurs de cette plateforme à travers leur directeur général Alain Ebobisse, ont une nouvelle fois manifesté leur désir d’investir dans 2 autres grands projets d’infrastructures au Gabon.

Reçu par le vice-premier ministre en charge de la Prospective Alexandre Barro Chambrier au cours de la semaine écoulée, le DG d’Africa 50 a indiqué être prêt à injecter des sommes colossales dans la construction de la centrale thermique à gaz naturel d’Orinko (IPP Owendo) et le développement des lignes de transport d’électricité en partenariat avec le ministère de l’Énergie. Deux projets qui, en plus de résoudre la problématique d’un accès équitable et entier à l’énergie, améliorent l’attractivité des zones rurales en proies à des exodes massifs tout en soutenant le développement des activités industrielles.

Africa 50 prêt à investir, le Gabon disposé à l’accepter

Ouvert à l’approfondissement de ces discussions portées sur la planification et le développement, Alexandre Barro Chambrier a montré un certain intérêt pour cette ambition portée par Africa 50. Le Fonds d’investissements qui entend investir pour la croissance en Afrique, pourrait donc trouver au Gabon, un terrain privilégié pour étendre son influence dans une sous-région en quête de développement infrastructurel. Avec pour mission de mobiliser des financements des secteurs public et privé, de faciliter le développement de projets et d’investir dans les infrastructures sur le continent, le Fonds pourrait également attirer d’autres investisseurs, ce qui serait une aubaine pour le Gabon dont le climat des affaires doit enfin faire sa mue.