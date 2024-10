Gabon : endettée Josiane Maténé met un terme aux Sambas professionnels

Ecouter l'article

Ce mardi 15 octobre 2024, Josiane Maténé, épouse Ogoula, a annoncé ce mardi 15 octobre 2024 via ses réseaux sociaux la fin des Sambas professionnels, l’événement de formation qu’elle avait initié en 2013. Et pour cause, au fil des années elle a accumulé une dette qui aujourd’hui dépasse les 15 millions de FCFA. Toute chose qui rend désormais impossible la poursuite de cette aventure. Cette annonce survient près de quatre mois après la tenue de la 10ème édition, organisée du 24 au 29 juin 2024, au complexe scolaire Michel Dirat.

Malgré les innovations apportées lors de cette dernière édition, comme des masterclass pour élargir la participation, ces efforts n’ont pas suffi à redresser les finances. Pourtant, les Sambas professionnels étaient devenus un rendez-vous incontournable de formation et de perfectionnement, attirant de grandes personnalités telles que Youssou Ndour et Amobe Mevegue. Cependant, la clôture du gala du 29 juin dernier a marqué la fin définitive de cet événement, malgré son impact positif.

Les Sambas tués par une dette de plus de 15 millions de FCFA

Au fil des ans, l’ONG Samba labs a renforcé l’offre de formation pour satisfaire le plus grand nombre. Hélas ces efforts n’ont suffit. Dans son message, Josiane Maténé a dressé un bilan de ces 11 années d’existence. Elle a précisé que 2121 personnes, dont 90 % de Gabonais, ont bénéficié des différentes éditions. Elle a souligné avec émotion que l’accumulation de dettes devenues colossales a précipité cette fermeture. En effet, après 11 ans d’existence, elle totalise plus de 15, 800 millions de FCFA de dettes qui l’obligent à mettre la clé sous la porte.

La fin des Sambas professionnels est une triste nouvelle pour la communauté professionnelle et culturelle du Gabon, qui perd un espace unique de rencontres et de transfert de compétence. En dépit de cette conclusion douloureuse, Josiane Maténé a exprimé sa gratitude envers son équipe et tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement pendant plus d’une décennie. « Merci à tous ceux qui ont cru en nous car grâce à vous nos bénéficiaires ont pu s’informer, s’orienter, se former, se reconvertir, se professionnaliser, monter en compétences et créer des entreprises. Malheureusement les dettes années après années ne peuvent plus continuer », a-t-elle conclu.