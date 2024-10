Gabon : Gén. Oligui Nguema dit niet à une Constitution taillée sur mesure

Follow on X

C’est un véritable camouflet que vient d’infliger le président de la Transition le Général Brice Clotaire Oligui Nguema au deuxième jour du séminaire gouvernemental portant sur l’examen du projet de Constitution. En effet, face à l’agitation ambiante de certains faucons souhaitant érigé un régime hyper présidentiel, le chef de l’Etat a balayé d’un revers de la main cette idée estimant que la future loi fondamentale devait tenir compte des aspirations du peuple et non servir à consolider les pouvoirs du président.

C’est au côté des membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), des présidents des chambres du Parlement et des membres du gouvernement que le président de la Transition a épluché, article par article, le projet de la nouvelle Constitution. Un examen qui porte essentiellement sur les 801 amendements proposés par les parlementaires lors de l’assemblée constituante.

Oligui Nguema pour une Constitution consensuelle

Si pour l’heure, rien n’a filtré sur la teneur des débats lors de ce séminaire, lors de son discours introductif, le Général Brice Oligui Nguema a donné le ton de ce que devrait être cette nouvelle Constitution. « Nous devons servir aux Gabonais un document fiable et digne qui garantira un avenir serein et un Gabon prospère pour les générations futures » a-t-il indiqué.

Dans la même veine, le chef de l’Etat n’a pas manqué de rappeler la nécessité de privilégier le consensus dans l’élaboration de la nouvelle Constitution mais surtout d’écarter l’idée de l’érection d’un président omniprésent et omnipotent. « Lorsque nous sortirons de ce séminaire, il est important que ce projet soit adopté, amendé par le plus grand nombre pour qu’on ne puisse pas dire que c’est la Constitution d’Oligui, il s’est arrogé tous les pouvoirs. Mettons en place quelque chose pour les Gabonais et le Gabon de demain. », a-t-il martelé.