Ntoum : Ditengou, Guignanga et Mouele aux arrêts pour agression à la machette sur leur ami

Ecouter l'article

Den Stevy Ditengou, Arnold Guignanga Mbadinga et Lesmy-Dev Mouele Nzigou séjournent depuis le vendredi 2 août 2024 à la prison centrale de Libreville. Et pour cause, ces derniers ont violemment agressé à la machette et au couteau puis ligoté et jeté aux rails de Ntoum leur ami le dénommé Gédéon Moulengui Adjetey. Au cours des auditions, les malfaiteurs ont déclaré que la victime leur aurait manqué de respect pour justifier leur action.

L’amitié est ce lien d’amour réunit des personnes dans les bons et mauvais moments. Qu’est-ce qu’est devenu ce lien? Il ne se passe plus un jour sans qu’on n’évoque des relations d’amitié brisé. Et ce de la plus mauvaise des manières. S’agissant de Den Stevy Ditengou, Arnold Guignanga Mbadinga et Lesmy-Dev Mouele Nzigou et de Gédéon Moulengui Adjetey, ils en sont arrivés aux mains. En effet, les trois délinquants ont agressé le dernier à l’aide d’armes blanches telles que des machettes et des couteaux.

coup de couteau et coup de machette

Selon des sources, le trio de malfrats et la victime s’entendait bien autrefois. Seulement un événement aurait créé la discorde entre eux. Le dénommé Gédéon Moulengui Adjetey aurait raconté des ragots au sujet de ses trois amis. Et n’hésitait pas à aller mener des activités illicites dans leur secteur avec sa bande. La source précise que ce qui aurait fait déborder la goutte d’eau dans le vase, c’est lorsque la victime s’en est pris à la mère de l’un de ses amis. Tout en la dépossédant de tout argent.

C’est ainsi qu’une chasse à l’homme a été lancée contre le jeune Gédéon. Après une recherche de plusieurs jours dans la commune de Ntoum, c’est la nuit du mardi que la victime va être attrapé par ses bourreaux. Ces derniers vont l’entraîner dans un coin reculé de la ville pour l’agresser. Den Stevy Ditengou, Arnold Guignanga Mbadinga et Lesmy-Dev Mouele Nzigou se sont donc empressé de poignarder le jeune homme de 26 ans sur tout le corps avec des couteaux puis l’ont conduit vers les rails. La-bas encore, ils vont continuer l’agression à l’aide machette, ils vont découper des parties du corps de la victime, le ligoter. Ce dernier va donc finir par perdre connaissance. Pensant qu’il aurait rendu l’âme, le trio a abandonné Gédéon sur les rails.

Fort heureusement, un passant est venu au secours de la victime avec l’aide d’autres compatriotes. La victime a donc été conduite à l’hôpital d’instruction des armées du PK 9. Gédéon Moulengui Adjetey est sorti de là avec 120 jours d’incapacité totale de travail (ITT). Les agresseurs ont été arrêtés par la brigade de gendarmerie de Ntoum puis présentés au parquet de Libreville. Ils ont été tous placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville.