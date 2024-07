Gabon : appel à contribution pour la caravane scolaire « Onguia mon bled que j’aime »

Ecouter l'article

Le collectif des jeunes du village Onguia situé dans la province du Haut-Ogooué, lance un appel à contribution pour la rentrée scolaire 2024-2025. Il s’agit d’une collecte de dons dénommée « Onguia mon bled que j’aime » qui vise à doter les enfants de ce village ainsi que ces environs, du matériel scolaire. Ainsi les personnes de bonne volonté appartenant à ladite province ou non sont invitées à faire preuve d’humanisme en composant le 062862777.

C’est dans le but d’exprimer leur soutien et leur patriotisme aux populations d’Onguia dans le département de Lékoni Lekori dans la province du Haut-Ogooué que le collectif des jeunes dudit village ont entrepris cette action. Il s’agit d’une initiative qui vise à rassembler et à recueillir du matériel éducatif qui sera offert aux enfants de ce village et ses environs. Une pratique qui vise à lutter fortement contre la pauvreté, le décrochage scolaire et qui a pour objectif de soutenir les autorités en matière d’éducation.

1 enfant = 1 kit scolaire

C’est le slogan de cette campagne caritative. En effet, pour cette première édition, le collectif de jeunes invite toutes personnes de bonne foi à participer massivement à cette collecte. Afin de maximiser le nombre de scolarisés dans cette partie du pays. Et d’offrir aux enfants les moyens de s’inscrire parmi les élites de demain. Selon un membre dudit collectif, Herton Sena Omoungou Pouba « cet appel à contribution concerne tout le monde, que vous soyez du village ou pas, tant que vous vous sentez gabonais, vous appelez ».

Ces derniers reçoivent donc des dons matériels et financiers pour une meilleure année académique dans l’arrière-pays. Les présents reçus seront redistribués au mois de septembre 2024. Pour plus d’informations, veuillez contacter le 062 86 27 77 ou au 074 01 65 09.