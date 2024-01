Gabon : 930 PME locales retenues pour les marchés publics de moins de 150 millions

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après l’annonce faite par le CTRI à travers le Lieutenant Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi le 25 octobre dernier, indiquant que « désormais, les marchés publics du secteur des travaux publics inférieurs à 150 millions de FCFA seront réservés aux Petites et Moyennes entreprises gabonaises », le ministre des Travaux publics a lancé une campagne de recensement des PME locales. Après examens des dossiers, Flavien Nzengui Nzoundou et ses équipes ont recensé pas moins de 982 dossiers, retenant au final 930 PME.

C’est en présence des membres de la commission interministérielle, que le ministre des travaux publics, Flavien Nzengui Nzoundou, a procédé ce lundi 8 janvier 2024, à la conclusion des travaux d’évaluation des différents dossiers des opérateurs exerçants dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. A l’issue de ces travaux, sur les 982 dossiers réceptionnés à l’issue de la campagne de recensement menée et relative à l’accès des PME du secteur des BTP aux marchés publics d’un montant inférieur à 150 millions de FCFA, 930 PME gabonaises ont été retenues. Un chiffre qui aurait pu être plus important, puisque 23 dossiers sont incomplets et 27 ont été rejetés puisque n’appartenant pas aux nationaux.

L’agrément PME dernière étape pour les 930 PME locales retenues

Si la première phase des travaux s’est bien déroulée, Flavien Nzengui Nzoundou a toutefois rappelé qu’il revient au ministère du commerce et des PME de finaliser l’opération. Celui-ci, devra notamment procéder à la délivrance des agréments qui serviront à identifier les PME gabonaises éligibles à l’attribution des marchés publics d’un montant inférieur à 150 millions de FCFA. Une plus grande cohésion entre les administrations est donc attendue, afin de matérialiser cette vision entrepreneuriale portée par les autorités de la transition.

Outil essentiel et obligatoire dans l’attribution des marchés publics, l’agrément PME qui offre plusieurs avantages à son détenteur avec notamment l’accès prioritaire à la commande publique, l’exonération des impôts pendant une durée bien précise, et même l’exemption de la garantie de soumission qui est souvent demandée lors des appels d’offres, devrait donc être délivré dans les prochains jours à ces PME, vu l’urgence de mettre en oeuvre ces projets d’infrastructures. Quelques mois à peine après l’annonce, l’heure est donc bel et bien aux actes pour les autorités de la transition, qui envoient un signal fort en direction des PME locales.