Boxe : à 47 ans, Taylor Mabika tease son come-back sur les rings ! 

Près de 4 ans après son dernier combat et une inquiétante défaite face au Polonais Michal Cieslak, le gabonais Taylor Mabika semble prêt à remonter sur les ring de boxe. C’est en tout cas ce qu’a teasé l’ancien champion du monde IBF via sa page Facebook ce mercredi 10 janvier 2024. Une bonne nouvelle pour les férus du noble art qui n’en espéraient plus en ce début d’année.

Alors que le pays amorce une nouvelle page de son histoire avec le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), d’autres réveils semblent prendre forme. C’est le cas dans le domaine du sport de combat où le retour gagnant d’Atora Emmanuella Eyeghe a donné envie à la légende Taylor Mabika de porter à nouveau les gants de boxe. Une annonce subliminale faite ce mercredi 10 janvier 2024 qui en dit long.

Le come-back de Taylor Mabika !

C’est en tenue de training que Taylor Mabika a décidé d’annoncer son grand retour sur les ring après 4 ans de disparition durant lesquelles il s’est adonné à la profession de coach sportif. En légende, l’ancien prodige de la boxe en Afrique a glissé un message lourd de sens. « On ne lâche rien. I’ll be back », est-il indiqué. Traduit littéralement par « Je serai de retour ». Mais où ?

C’est la question qui taraude les esprits. Autant dire que sa défaite par abandon, en décembre 2020 suite à une blessure au bras, contre Michal Cieslak n’a pas altéré sa détermination de démontrer qu’il reste un élément sûr dans le noble art. Double champion ABU, Champion du Monde IBU, Champion International et du Monde WBF, ainsi que Champion WBC Méditerranéen et Francophone, Taylor Mabika officiel, 47 ans est prêt à reprendre sa place parmi les plus grands.