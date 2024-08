Gabon : les FDS, acteurs clés de la célébration de la Journée de la Libération

Ecouter l'article

En prélude à la Journée Nationale de la Libération, prévue pour ce 30 août, les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont démontré une fois de plus leur engagement envers la communauté en entreprenant plusieurs actions remarquables. Ces initiatives, qui se sont tenues ce 29 août 2024 dans des commissariats mais aussi au Centre national de transfusion sanguine, témoignent du rôle prépondérant des militaires dans la préparation et la réussite des festivités commémoratives et de leur implication dans la vie active quotidienne.

Parmi les activités organisées, les dons de sang en collaboration avec le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) ont été particulièrement marquants. Les membres des FDS ont répondu en masse à cet appel vital, contribuant à une collecte qui s’est avérée être un véritable succès. Cette action est un exemple éloquent de solidarité et de responsabilité sociale, et elle a été chaleureusement saluée par Jean Rémy Ossibadjouo, le porte-parole de l’initiative.

Don de sang et journée porte ouverte

Des actions saluées par Jean Rémy Ossibadjouo, directeur général du CNTS. « Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude aux Forces de Défense et de Sécurité pour leur soutien généreux lors des dons de sang aujourd’hui. Leur engagement est non seulement un geste de solidarité essentiel pour notre santé publique, mais aussi un signe fort de leur volonté de servir la communauté de manière significative. Nous espérons vivement que cette pratique se pérennisera, car elle est cruciale pour le bien-être collectif. », a-t-il déclaré.

En plus des dons de sang, les différents corps des FDS ont également organisé des journées portes ouvertes notamment dans les commissariats, la Direction générale de la Documentation et de l’Immigration (DGDI) ou encore au Camp des Forces de police d’intervention (Fopi) pour ce qui est de la police nationale. Ces événements ont offert à la population une occasion précieuse de découvrir le travail quotidien des forces de sécurité et de renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions. Ces moments d’échange ont permis de mieux comprendre les rôles et les missions des agents, tout en favorisant une transparence accrue.

Les initiatives du 29 août ont non seulement enrichi les préparatifs pour la Journée Nationale de la Libération, mais ont aussi illustré l’engagement constant des Forces de Défense et de Sécurité envers la communauté. Leur contribution est une démonstration tangible de leur dévouement à la fois au service de la nation et au soutien de ses citoyens.

Alors que nous nous préparons à célébrer cette journée importante de commémoration, il est essentiel de reconnaître et de valoriser le rôle fondamental joué par les FDS. Leur implication dans les diverses activités de ce jour est un témoignage fort de leur sens du devoir et de leur engagement envers le bien-être commun. Les actions entreprises par les Forces de défense et de sécurité sont un modèle de responsabilité civique et de service public.