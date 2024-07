Gabon : 50 000 jeunes vaccinés au Penta 3 en 2023

Ecouter l'article

Durant la pandémie de Covid-19, la couverture vaccinale du Gabon a connu une forte baisse. Afin de rattraper ce retard, une campagne de vaccination a été lancée sur le territoire national. Cette dernière a permis de vacciner 50.000 enfants au Pentavalent pour la seule année 2023, selon le rapport annuel des Nations Unies.

La vaccination est le principal moyen de stimuler et de renforcer le système immunitaire de l’enfant et ce dans le but de combattre les infections qui pourraient s’attaquer à son organisme. D’où l’engagement du Gabon de multiplier davantage d’efforts dans le cadre des opérations de vaccination à l’endroit des tout petits, afin de les protéger contre toutes formes de maladies graves que l’on peut prévenir. Lequel engagement s’est manifesté par la récente campagne de vaccination intensifiée qui s’est déroulée du 18 au 24 juin 2024 à travers les 9 provinces du pays.

Penta 3, un vaccin contre les maladies infantiles

Ainsi faisant le bilan de ladite campagne de vaccination organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’année 2023, les données contenues dans le rapport annuel des Nations Unies révèlent que 50.000 enfants âgés de 0 à 5 ans ont reçu le vaccin Pentavalent. Un vaccin essentiel à la survie des enfants de moins de 5 ans et qui protège simultanément contre les 5 pathologies que sont : la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, hépatite B et Hæmophilus influenzae de type b (Hib) qui sont des maladies infantiles graves.

Ce sont donc au total 50.000 enfants qui ont reçu les 3 doses de vaccin de Pentavalent recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Des données qui contribuent à rehausser le taux de couverture vaccinale qui avait connu un recul considérable lors de la pandémie de Covid-19. Et cela grâce au soutien du Japon qui a permis de renforcer la chaîne de froid à travers la stratégie du Programme élargi de vaccination (PEV).