Gabon : 446 places disponibles pour la réouverture du Campus de l’UOB

Le jeudi 25 juillet dernier, le directeur général adjoint du Centre national des œuvres universitaires (CNOU), Flavien Hekeella a présidé la pré-commission des attributions des chambres au campus de l’Université Omar Bongo (UOB). Une rencontre qui permettra d’examiner les dossiers des postulants pour les 446 chambres mises à la disposition des étudiants.

Comme l’avait annoncé le ministre de l’Enseignement supérieur, le Professeur Hervé Ndoume Essingone, lors de son audition devant les députés de la Transition le 16 mai dernier, les logements universitaires de l’UOB, fermés par le régime déchu pour des travaux sans fin, peuvent de nouveau accueillir des étudiants. Bien que l’ouverture actuelle concerne uniquement les pavillons C et D, elle constitue une avancée majeure dans l’amélioration des conditions de vie des étudiants.

365 dossiers en examen pour l’attribution des chambres

Pour cette ouverture partielle le CNOU a mis à disposition des étudiants 446 lits. Des places réparties entre les pavillons D et C en attendant que soient achevés les travaux des 4 autres pavillons. « Il y a au total 446 lits que nous voulons mettre à la disposition des étudiants dans un premier temps. Cela concerne deux pavillons, le campus de l’UOB compte au total 6 pavillons. Les 4 autres pavillons seront mis à disposition un peu plus tard », a déclaré Flavien Hekeella.

La phase de dépôt de dossiers pour l’attribution des chambres s’est étendue 10 au 28 juin. Période au cours de laquelle 365 étudiants ont pu prétendre à une chambre au sein de l’un des deux pavillons ouverts. Toute chose qui leur représente un soulagement pour de nombreux étudiants qui ont dû faire face à des défis considérables en matière de logement au cours des dernières années.

En marge, le CNOU a également ouvert 2 pavillons à l’Université des sciences et techniques de Masuku. « Il y a de cela 2 mois, nous avons ouvert 2 pavillons à l’USTM. Essentiellement les chambres avaient été attribuées aux étudiantes, on va s’occuper des garçons un peu plus tard. Maintenant le tour revient à l’Université Omar Bongo d’accueillir à peu près 450 étudiants dans le cadre de la rentrée académique 2024-2025 », a fait savoir le directeur général adjoint du CNOU.