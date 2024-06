Gabon : 42 prisonniers candidats au bac 2024

Ecouter l'article

Débutées le mardi 11 juin 2024, les épreuves écrites pour l’obtention du baccalauréat général sur toute l’étendue du territoire national comptent 42 candidats en détention. C’est l’information rapportée par le quotidien L’Union dans sa livraison du jeudi 13 juin 2024.

En effet, conformément au calendrier officiel, le coup d’envoi des épreuves écrites du baccalauréat session 2024 a été donné le mardi 11 juin dernier. Dans cette nouvelle cohorte de 24784 candidats répartis dans 51 centres, la Direction générale des examens et concours (DGEC) a relevé la participation de 42 détenus.

42 candidats en milieu carcéral

Après les épreuves sportives qui se sont déroulées du 20 mai au 07 juin, les candidats au baccalauréat ont commencé à plancher sur l’écrit le mardi 11 juin dernier. Ce sont plus de 24 000 candidats qui se sont inscrits à la session 2024 du baccalauréat. Il s’agit d’exactement 24784 participants dont 10 383 en A1, 8774 en B, 4093 en D, 1055 en C et 479 en A2. Un examen auquel prennent part 42 détenus d’après les données rendues publiques par la Direction générale des examens et concours (DGEC) citée par le quotidien L’Union dans sa livraison du jeudi 13 juin 2024.

Dans sa démarche d’inclusivité, le ministère de l’Education nationale a également enregistré 36 candidats vivant avec un handicap soit 14 de plus que lors de la session précédente. Rappelons que le Gabon est signataire du cadre d’action Éducation 2030 mis en place par l’Organisation des Nations-unies pour l’enfance (UNICEF) avec pour objectifs d’assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et de promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous.

Conformément au calendrier, les résultats des délibérations du premier groupe seront annoncés le samedi 22 juin 2024. En attendant, entre stress et espoir, chaque candidat se donne à fond pour réussir et franchir cette étape clé de leur parcours académique.