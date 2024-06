Baccalauréat 2024 : 24 784 candidats en lice

Ecouter l'article

Après les épreuves écrites du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et du Certificat d’études primaires (CEP), ce sont officiellement 24 784 candidats de tous ordres qui sont en course pour l’obtention du Baccalauréat général et technique session 2023-2024. Des données chiffrées en baisse de près de 5000 par rapport à l’année dernière.

Ce sont précisément 24 784 candidats qui sont examinés au cours de ces épreuves écrites du baccalauréat de la session de juin 2024 dont 8 774 pour la série B sur toute l’étendue du territoire. Une participation moins importante que l’année précédente. Selon le programme édicté par la Direction générale des examens et concours (DGEC), les candidats de la série B ont ouvert le bal de l’enseignement général avec l’épreuve de Sciences économiques le mardi 11 juin.

Près de 5000 candidats en moins par rapport à 2023

Selon le Directeur général des examens et concours (DGEC), Robert Nzoghe Ekang, cité par Gabon review, pour la session 2023, ce sont 29 585 compatriotes qui ont concouru à l’examen du Baccalauréat contre 24 784 cette année, soit une diminution de 4 798. Dans cette cohorte, la DGEC a dénombré 36 candidats vivant avec un handicap et 42 détenus, montrant ainsi l’inclusivité du système éducatif Gabonais.

Quant au plus jeune candidat, il est âgé de 14 ans et est inscrit en série D et compose au CES Ange Mba. À l’autre extrémité du spectre, le candidat le plus âgé a 58 ans, est inscrit en série C et compose à Sainte-Marie en qualité de candidat libre. Les résultats des délibérations du premier groupe seront annoncés le samedi 22 juin 2024, selon le calendrier officiel. En attendant, les candidats travaillent dur pour réussir cet examen.