Gabon : l’ancien député PDG de Mimongo s’excuse et veut rendre 12 millions au peuple

Actuel secrétaire général du ministère de l’industrie depuis le 7 février 2024, Alain Simplice Boungoueres, ancien député de Mimongo, a animé une conférence de presse pour présenter ses excuses au peuple gabonais pour avoir milité au sein du Parti démocratqiue gabonais (PDG). Aussi, en guise de restitution, l’intéressé a décidé de verser la somme de 12 millions de nos francs à l’Etat afin de retourner dans les caisses du Trésor public.

Qu’est-il arrivé à Alain Simplice Boungoueres? Remords ou conscience patriotique près d’un an après la chute de son leader Ali Bongo Ondimba? Une chose est sûre, le nouveau secrétaire général du ministère de l’Industrie a choisi de faire montre d’humilité dans un schéma qui prête à confusion. Est-ce un aveu de détournement de fonds publics pour des causes personnelles alors revêtu du statut de parlementaire? Les interprétations fusent et se diffusent.

Le mea culpa d’un ancien Pdgiste pour plaire au CTRI ?

C’est la question qui taraude les esprits après la diffusion d’un reportage mettant en scène Alain Simplice Boungoueres devant un parterre de journalistes. L’ancien élu du Parti démocratique gabonais à Mimongo semble porter sur lui le poids de la gestion scabreuse de son désormais ancien bord politique. L’actuel secrétaire général du ministère de l’Industrie a le mérite de procéder à la rémission des péchés sous la bannière du parti de papa Omar.

« À vous, Gabonaises et Gabonais, mes frères et sœurs de la mère patrie Gabon, je vous demande également pardon. Pardon pour tout le mal causé, pardon pour ma participation au sous-développement car oui, je reconnais avoir été solidaire à un parti politique auquel j’ai appartenu qui avait fait de moi député pendant 12 ans », a-t-il déclaré. Scène de cinéma poignante de l’ancien baron du 2e siège de l’Ogoulou. Aussi, s’engage-t-il à verser 12 millions FCFA au Trésor public. Sapristi !