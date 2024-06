Baccalauréat 2024 : top c’est parti !

Ecouter l'article

Conformément au calendrier des examens et concours publié par le ministère de l’Éducation nationale, dirigé par Camélia Ntoutoume Leclercq, les candidats au baccalauréat général session 2024 ont commencé à plancher sur les épreuves écrites ce mardi 11 juin. Ils rejoignent ainsi les candidats au baccalauréat technologique et professionnel qui ont engagé la phase pratique le samedi 8 juin dernier.

Le baccalauréat représente bien plus qu’un simple diplôme pour les jeunes Gabonais. C’est un passeport pour l’avenir, offrant une reconnaissance des compétences acquises tout au long de leur parcours scolaire. Il constitue également une condition sine qua non pour l’accès aux études supérieures, tant au niveau national qu’international, et ouvre la porte à des opportunités professionnelles variées.

Coup d’envoi du bac 2024

Le coup d’envoi des épreuves écrites du baccalauréat pour la session 2024 a été donné ce matin sur toute l’étendue du territoire national. En effet, après les épreuves sportives qui se sont tenues du 20 mai au 07 juin, les candidats ont débuté l’écrit ce 11 juin. Pendant que les candidats au baccalauréat général débutent leurs épreuves écrites, leurs homologues des sections technologique et professionnelle sont déjà bien engagés dans leurs examens. La phase pratique, entamée le 8 juin, permet de mettre en avant les compétences techniques et professionnelles des élèves, essentielles pour leur insertion dans le monde du travail.

L’année dernière, un total de 29 585 candidats ont participé aux épreuves du baccalauréat, toutes séries confondues. Sur ce nombre, 24 159 candidats ont été déclarés admis au terme des premier et second tours, ce qui représente un taux de réussite général de 81,65%. Ce taux de réussite de 2023 dépasse celui de l’année précédente, confirmant ainsi une tendance positive dans les performances des candidats au baccalauréat.

Conformément au calendrier, les résultats des délibérations du premier groupe seront annoncés le samedi 22 juin 2024. En attendant, entre stress et espoir, chaque candidat se donne à fond pour réussir et franchir cette étape clé de leur parcours académique.