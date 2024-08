Gabon : 3 mois après son lancement, Digitax permet de collecter plus de 258 milliards de recettes

Ecouter l'article

L’optimisation de la digitalisation des services publics est un enjeu crucial pour le développement économique du pays. Dans le volet collecte des recettes fiscales, elle est capable d’avoir un impact significatif sur plusieurs aspects de la gestion fiscale et de l’économie. La Direction générale des impôts l’avait bien compris en lançant en avril dernier la solution Digitax. Visant à simplifier les obligations fiscales des PME et grandes entreprises, elle a ainsi permis en seulement trois mois, de récolter pas moins de 258 milliards de FCFA selon les données officielles.

La numérisation de l’administration publique est l’un des grands enjeux de la modernisation et de l’efficience de celle-ci. Le processus d’intégration des technologies numériques dans les opérations et services gouvernementaux pour améliorer transparence et accessibilité est un de ces enjeux spécifiques. En engageant des réformes pour migrer vers l’e-administration, comme c’était le cas le 8 avril dernier sur le volet fiscal avec le lancement de Digitax, la Direction générale des impôts prédisait une amélioration de la collecte fiscale. Seulement trois mois après, c’est chose faite.

Initiative pour digitaliser et simplifier les obligations fiscales des PME et autres grandes entreprises, cette solution a ainsi permis de récolter un peu plus de 258 milliards de FCFA. Rien qu’au mois d’avril 2024 au moment de son lancement, la plateforme avait déjà permis de récolter plus de 105 milliards de FCFA. Un montant en hausse de 102% par rapport au mois de mars 2024 où il se situait à près de 52 milliards de FCFA. Des montants significatifs qui confirment le fait que l’e-gouvernance peut aider les Etats africains à relever leurs défis économiques et sociaux.

Digitax, une solution simplifiée

Digitax Gabon qui a pour objectif de simplifier la procédure et les démarches de collecte des recettes fiscales grâce à une gestion intégrée de l’ensemble des processus fiscaux, notamment, le recouvrement, le contrôle fiscal, le traitement des contentieux, l’assiette fiscale et le paiement des impôts en ligne, continue donc d’entretenir la révolution entamée en matière de gestion fiscale. Le Gabon qui a pour objectif de collecter des recettes de près de 1699,7 milliards FCFA pour cette année, semble en bonne voie pour y arriver.