Panthères du Gabon : Shavy Babicka dit « non » à la méthode Mouyouma et refuse sa sélection !

Depuis la divulgation de la liste des 24 panthères retenues pour affronter le Maroc et la Centrafrique, les tensions semblent peu à peu vives entre le staff de Thierry Mouyouma et les joueurs. C’est le cas de Shavy Babicka, attaquant de Toulouse FC, qui peine à comprendre le management du sélectionneur national et a décidé de ne pas répondre à la convocation pour remplacer Matouti.

Fini le feuilleton Aaron Salem Boupendza puis Pierre-Emerick Aubameyang qui dénonçaient un défaut de communication avec le sélectionneur national du Gabon, c’est au tour du très stoïque Shavy Warren Babicka de sortir de sa réserve. Dans un entretien accordé à notre confrère L’Union, l’attaquant gabonais évoluant à Toulouse FC n’est pas allé par le dos de la cuillère en faisant ses remarques sur les process mis en place.

Le ras-le-bol de Babicka envers Mouyouma !

Passé de réserviste à joueur du groupe fermé en quelques jours sans avoir été entretenu par le patron des Panthères du Gabon, Shavy Babicka ne semble plus rien comprendre en termes de stratégie d’intégration au sein de l’effectif. « Depuis les deux derniers matchs des Panthères, je n’ai plus été convoqué par le coach Mouyouma. J’ai respecté ses choix. Lundi, j’apprends que je suis sur liste d’attente, c’est le choix du coach que je respecte Mercredi matin, je lis dans la presse que j’ai été rappelé par le coach », a-t-il déploré.

Par ailleurs, l’ancien ailier de l’Aris Limassol, demande du respect et décline l’offre « Et dans la foulée, je reçois un billet d’avion de la part de l’intendant Tandjigora, comme quoi je dois rejoindre Paris lundi 2 septembre. Sans aucune

explication. Pis, le coach n’a même pas pris la peine de me communiquer cette information Je dis non ! Je mérite le respect au même titre que le coach. Dans ces conditions, je décline l’offre », a-t-il conclu à ce propos. Une position non définitive, a-t-il précisé.