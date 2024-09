Gabon : 11 équipements construits au profit des Forces de police depuis le début de la transition

Ecouter l'article

Restaurer la dignité des Gabonais. C’était la promesse faite par les militaires dès leur prise du pouvoir en août 2023. Une restauration qui concerne tous les pans de la société et de l’administration, y compris l’amélioration des conditions de vie et de travail des forces de l’ordre et de sécurité. Un an après, le CTRI égraine un bilan à mi-parcours de ses réalisations au profit de la Police nationale.

Si dans l’imaginaire collectif, cette transition a jusque-là principalement profité au seul corps de la Garde Républicaine, le document sourcé Presse et relations publiques – 2024 dont Gabon Media Time a pu consulter copie et qui retrace les réalisations du CTRI en faveur des Forces de police nationale semble affirmer le contraire. En effet, entre construction d’édifices, réhabilitation de bâtiments, achats d’équipements et projets à venir ou en cours de réalisation, la Police nationale n’est pas restée en marge des efforts du CTRI en faveur de meilleures conditions de travail des personnes en charge de la sécurité des Gabonais.

Postes de police, forages, logements : des réalisations en faveur des policiers

La problématique des conditions de travail des Forces de police nationale en vue d’un meilleur rendement préoccupe au plus haut plan le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Lequel a un an durant consenti à la fois à rapprocher la police des populations, mais aussi à améliorer les conditions de vie des forces de défense. Ainsi, en un an, ce sont 5 postes de police avancés qui ont été construits dans le Grand Libreville.

Par ailleurs, afin de répondre aux besoins en eau potable au sein des administrations de la Police nationale, trois forages ont été livrés, à la Direction de la sécurité publique, à l’Etat major des polices d’intervention, ainsi qu’à l’Ecole nationale de police d’Owendo. En outre, un Commissariat est en cours de construction à Port-Gentil, mais aussi une antenne de Police judiciaire dont les travaux sont exécutés respectivement à 50 et 90%. À l’instar de la Garde républicaine, les Forces de police devraient également prochainement bénéficier de logements. En effet, si l’on en croit le document consulté, ceux-ci seraient en cours de construction du côté d’Essassa, dans la commune de Ntoum. Il faut dire qu’à ces efforts viennent s’ajouter les nombreuses réhabilitations des casernes en cours à travers le pays.