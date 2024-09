OIT : clap de fin de la formation sur le travail décent dédié à la presse

Ecouter l'article

L’atelier de formation sur le travail décent, ouvert le 27 août au siège des Nations unies au Gabon, a pris fin le jeudi 29 août 2024. Pendant trois jours, des experts de l’Organisation internationale du travail (OIT) ont dispensé un enseignement approfondi aux journalistes et attachés de presse, leur permettant de mieux comprendre les notions essentielles liées à la justice sociale.

Face à un taux de chômage des jeunes atteignant 36 % en 2024 au Gabon, les emplois précaires sont devenus monnaie courante. Cette situation va à l’encontre des standards de l’OIT et des objectifs de développement durable, notamment le numéro 8, qui concerne « le travail décent et la croissance économique ». Reconnaissant l’urgence de la situation, une formation a été organisée pour les professionnels des médias et de la communication institutionnelle.

L’OIT engagé pour un monde du travail plus sain !

Savina Ammassari, coordinatrice résidente de l’ONU, a inauguré l’atelier en soulignant son objectif : « Sensibiliser et former les professionnels des médias et attachés de presse à la question du travail décent et à la lutte contre toute forme d’exploitation ». Pendant trois jours, les experts de l’OIT, dont Johnson Anders, ont guidé les participants dans la compréhension des concepts liés au travail décent et à la justice sociale.

Une vue des participants à la formation OIT © D.R.

Les sessions, comprenant des échanges interactifs et des exposés, ont été bien accueillies. Les journalistes se déclarent désormais prêts à transmettre ces connaissances. « J’ai acquis des compétences sur la sécurité au travail, un sujet souvent négligé. Je suis désormais déterminée à sensibiliser le public à travers des articles de presse sur les risques professionnels », a déclaré Laika Magoura de l’AGP.

De son côté, Rhona Mwenkondet de Gabon 24 a souligné l’importance de cette formation pour les journalistes. « C’est une formation essentielle. Nous avons renforcé nos compétences, et nous allons maintenant fournir des informations cruciales pour aider la jeunesse à mieux comprendre les opportunités et les défis du marché du travail », a-t-elle conclu.