Franceville : des élèves dans la rue contre les modalités de bourse

Follow on X

Ecouter cet article Ecouter cet article

3 jours après l’annonce des nouvelles modalités d’attribution de bourse scolaire qui fixe à 12/20 et 11/20 la moyenne, les apprenants sont en rogne dans tout le pays. Premier lieu de départ, Franceville où depuis ce matin du lundi 8 janvier 2024, les élèves du Lycée technique, du CES Mamadou Lewo et du Lycée Eugène Allogho sont vent debout contre ces mesures.

Les conséquences de la prise de décision impopulaire sont très souvent irréversibles dans un contexte qui se veut apaisé en vue d’amorcer un changement de paradigme au sommet de l’État. Pourtant, le silence du gouvernement après les premiers signes de tension contre la révision des modalités d’octroi de bourse scolaire ont conduit à la levée de boucliers à l’intérieur du pays ce lundi 8 janvier 2024. À Franceville, les élèves des lycées et collèges de la commune ont entamé une manifestation dans les rues pour dénoncer la situation.

Des élèves déterminés à inverser la vapeur

Ce sont des centaines d’élèves des lycées et collèges de la commune de Franceville qui ont tenu à battre le pavé ce lundi 08 janvier 2024. Une montée de tension consécutive à la modification des modalités d’attribution des bourses scolaires annoncée par la ministre de tutelle Camélia Ntoutoume-Leclerq pour le compte de la commission tripartite mise en place. Une manifestation qui ne semble n’être qu’à son commencement tant les villes mitoyennes que sont Moanda, Mounana voire Koula-Moutou.

Dans une vidéo parvenue à la rédaction de Gabon Media Time (GMT), on peut apercevoir des élèves du lycée Eugène Marcel Amogho sortis de leurs classes par ceux du lycée technique qui exigent une solidarité face à cette situation qui les concerne tous. D’autres établissements du chef-lieu de la province du Haut-Ogooué ont emboîté le pas. À Libreville également, des velléités de marche ont été avancées ainsi qu’à Port-Gentil et Oyem où tout semble prêts pour battre le pavé. « On veut nos bourses annoncé par Oligui », scandent-ils.