Gabon : le concours d’entrée à l’INPTIC fixé au 27 juillet 2024

Le concours d’entrée à l’Institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication (INPTIC) se tiendra le samedi 27 juillet 2024. Cette information a été publiée sur le site officiel de l’établissement le mercredi 03 juillet dernier. Les personnes intéressées sont invitées à déposer leurs dossiers de candidature jusqu’au mercredi 24 Juillet 2024 à 15h30.

Après les concours de l’INSG et de l’IUSO , le concours d’entrée en première année de Licence Professionnelle à l’Institut national de la poste, des technologies de l’information et de la communication (INPTIC) pour l’année académique 2024-2025 aura lieu le 27 Juillet 2024 à l’Ecole normale supérieure de l’enseignement technique (ENSET) de 07h00 à 12h00. A cet effet, la phase de dépôt de dossiers est ouverte depuis le 01 juillet.

Les candidats souhaitant intégrer l’Inptic à la rentrée prochaine sont encouragés à préparer soigneusement leur dossier de candidature et à respecter les délais. L’établissement accueille les bacheliers issus de toutes les filières et offre un large éventail de formation aux jeunes gabonais. Il s’agit entre autres des filières Réseaux et télécommunications, Génie Informatique et Métiers de l’audiovisuel. Toute chose qui offre aux nouveaux bacheliers des opportunités de carrière prometteuses dans ces secteurs en constante évolution.

Pour participer à ce concours, il est nécessaire de déposer un dossier de candidature complet au campus du Gros Bouquet, du 01 au 24 juillet 2024. Celui-ci doit être constitué d’une copie légalisée du baccalauréat, d’un acte de naissance légalisé datant de moins de 3 mois et d’une copie de la pièce d’identité (CNI, passeport ou permis de conduire). Des documents auxquels les candidats doivent joindre 4 demi-cartes photos couleur. Enfin, ils doivent s’acquitter des frais de dossier fixés à 21 000 FCFA avant de prendre part au concours d’entrée le samedi 27 juillet 2024 .