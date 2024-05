PMUG : 100% de bonus sur les dépôts pour la finale de la Champions league

Ecouter l'article

Le Paris Mutuel urbain gabonais (PMUG) célèbre la passion du football avec une offre exceptionnelle à l’occasion de la finale de la Champions League. Les parieurs pourront profiter d’un bonus de 100 % sur leurs dépôts, une opportunité unique pour maximiser leurs gains et vivre intensément l’excitation de ce grand rendez-vous sportif.

Lancé en 2022, le site du Paris Mutuel urbain gabonais propose une expérience unique de pari en ligne simple, épurée, adaptée au téléphone mobile et ordinateur. Il est notamment doté de la possibilité d’effectuer des dépôts et des retraits instantanés avec les solutions de paiement mobile locales tels que Airtel Money et Moov money. Dans le cadre de la finale de la Champions league, le PMUG offre la possibilité de doubler ces dépôts.

100% de bonus offerts

En cette saison de football riche en émotions et en rebondissements, le Paris Mutuel Urbain Gabonais souhaite permettre à ses utilisateurs de vivre la finale de la Champions League de manière encore plus palpitante. Pour tout premier dépôt effectué sur son site lancé il y a 2 ans www.pmug.ga le jour de la finale, les parieurs pourront bénéficier d’une augmentation de 100 % de leur dépôt. Cette initiative vise à célébrer la fête du football de la plus belle des façons.

En proposant ce généreux bonus, PMUG souhaite que ses parieurs profitent au maximum de l’expérience de paris en ligne. En effet, ce bonus alléchant offre aux parieurs l’opportunité de multiplier leurs chances de remporter des gains lors de la finale de la Champions League. C’est une belle occasion pour les amateurs de paris sportifs de vivre intensément ce grand moment de football européen. Avec cette offre, PMUG permet à ses utilisateurs de maximiser leurs jeux et de profiter pleinement de la finale.

Pour jouer, cliquez sur le lien https://bit.ly/4ayQ0F8