Gabon : des générateurs d’une valeur de 3,5 milliards de FCFA offerts par Arise pour lutter contre les délestages 

C’est dans le cadre de sa politique de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), et en vue d’accompagner le gouvernement de transition notamment le ministère de l’Energie et des Ressources Hydrauliques, que le groupe Arise a offert le mardi 28 mai 2024 un important lot de matériels énergétiques à l’Etat Gabonais. Une dotation évaluée à près de 3,5 milliards de FCFA composé essentiellement de générateurs de grande puissance.

Afin de soutenir les populations dans l’hinterland qui sont confrontées aux délestages intempestifs, les responsables du Groupe Arise ont octroyé ce 28 mai 2024 des générateurs de dernières génération au ministère de l’Energie et des Ressources Hydrauliques. Un soutien matériel qui est une contribution d’Arise pour soulager l’arrière pays qui fait face à d’importantes difficultés en termes de fourniture d’électricité conformément aux recommandations du président de la Transition Brice Clotaire Oligui Nguema qui souhaite remédier à cette situation au plus vite.

Arise apporte la lumière dans l’hinterland

Le Gabon connaît de gros problèmes de délestage, lors de sa tournée présidentielle à l’intérieur du pays, cette problématique a été présentée par les populations. Ainsi cette dotation généreuse d’Arise cadre avec les recommandations du gouvernement de prendre des mesures immédiates pour remédier à cette crise énergétique. « L’accès à l’eau potable et à l’électricité sur l’ensemble du territoire national est une priorité absolue pour le Président de la Transition et le CTRI qui, depuis leur prise de fonction, encouragent activement de telles initiatives visant à améliorer les conditions de vie des populations gabonaises. Cette initiative vise à soutenir les capitales provinciales du pays, touchées par d’incessantes perturbations électriques » a déclaré le ministre de l’Energie et des Ressources Hydrauliques, Jeannot Kalima.

Ainsi les générateurs offerts par les responsables des entreprises du groupe Arise au Gabon ont une capacité de 2 250 KV et sont destinés à chaque capitale provinciale. Ils viennent en soutien aux infrastructures existantes dans les différentes localités qui ne sont plus en mesure de répondre à la demande croissante en énergie de ces populations. Un acte louable qui contribuera à améliorer le bien-être des populations gabonaises en vue de trouver des solutions pérennes pour résoudre cette problématique de délestages intempestifs à tout jamais.