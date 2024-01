France : Gabriel Attal, nouveau premier ministre à l’âge de 34 ans !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Pressentie, la désignation de Gabriel Attal a été actée ce mardi 9 janvier 2023 par le Président français Emmanuel Macron. Âgé de seulement 34 ans, l’ancien ministre de l’Education nationale devient le plus jeune premier ministre de la 5e république en lieu et place d’Elisabeth Borne. Du sang neuf à Matignon.

Alors que la macronie semble connaître ses plus sombres heures, le Chef de l’État français a démontré qu’il a plus d’un tour dans son sac avec la nomination d’un de ses protégés à Matignon. Il s’agit du très prolixe et non moins intéressé, Gabriel Attal. Figure appréciée de la scène publique en France, le jeune leader de 34 ans passé par Sciences Po Paris devra faire montre de sa témérité et de son génie au service du gouvernement dont il en devient le chef 6 mois après son entrée.

Attal déjà à table !

Il est indéniable que l’ascension de Gabriel Attal a été observable dès ses premières sorties publiques. Du cabinet de la ministre de la santé au porte-parolat du gouvernement jusqu’à Matignon, le nouveau premier ministre de la France succède à Elisabeth Borne. « À 34 ans, l’actuel ministre de l’éducation nationale devient le plus jeune Premier ministre sous la Ve République. Une ascension éclair pour l’ancien militant au parti socialiste qui enchaîne les records depuis le début de sa carrière », rapporte Capital.

Déjà plus jeune membre du gouvernement à seulement 29 ans, celui qui est vu comme un Emmanuel Macron 2.0 assume ses ambitions républicaines qui pourraient le hisser au sommet de l’État français. L’élu de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine en 2017, il se revendique de la mouvance des jeunes soutiens de Dominique Strauss-Kahn. Il porte la paternité de la réforme de l’école de la République, les programmes scolaires, le brevet, le redoublement, le nombre de postes, le tout pour redresser le niveau des élèves.