Habitat : le projet 400 logements Akanda en bonne voie

Fruit d’une convention née du partenariat entre le gouvernement gabonais déchu et la société chinoise One Link Holding Group, le projet baptisé « Cité moderne » comptant plus de 400 logements et divers équipements collectifs lancé dans la commune d’Akanda le 29 juin 2022 au stade de l’amitié Sino-Gabonais se concrétise. Des constructions faites pour les Gabonais afin de désengorger les bidonvilles de la capitale.

Afin de constater l’état d’avancement des travaux de ce chantier, le ministre de l’habitat et de l’Urbanisme, Ludovic Megne a effectué une visite d’inspection dans la commune d’Akanda. Laquelle a permis de constater une belle évolution des travaux publics. En effet, sur les 38 maisons prévues pour la première phase, 30 villas ont émergé.

30 logements sur 400 déjà livrés

Selon la trajectoire inscrite dans le cahier de charges du gouvernement, Le projet qui sera exécuté en trois phases suit le cours normal conformément aux indications du président de la transition dont le souhait est de voir chaque citoyen logé dans de bonnes conditions.« il y a une demande forte, c’est vraiment sur la trajectoire prônée par le Général Brice Clotaire Oligui Nguema d’offrir un cadre de vie agréable aux Gabonais », a indiqué le membre du gouvernement Ludovic Megne.



Toutefois, le ministre a exhorté la société adjudicataire à accélérer le rythme des travaux pour la seconde phase. « ce que nous demandons c’est qu’ils augmentent la vitesse pour qu’à la prochaine visite, on puisse avoir 200 voir 300 logements achevés ». Notons que les deux dernières phases seront livrées en 2025. Ce projet important soutenu par le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, permettra également de procéder à l’aménagement des voiries à l’intérieur de la cité, la construction des locaux à usage commercial et faciliter l’adduction d’eau et d’électricité dans cette zone.