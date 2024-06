Forum Gabon – France : Franck Riester souligne une nouvelle page du partenariat entre les 2 pays

Ecouter l'article

C’était la première rencontre de ce type qui réunissait autour d’une table des chefs d’entreprises français et gabonais ainsi que des responsables gouvernementaux des deux pays. En effet, le premier Forum économique Gabon – France organisé par le patronat français, en collaboration avec le ministère gabonais de l’Economie et des Participations, marquait, de l’aveu du ministre français délégué au Commerce extérieur, Franck Riester, une nouvelle page du partenariat entre le Gabon et la France.

Clôturé ce 29 mai 2024 par le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné du ministre délégué chargé du Commerce extérieur de la France, Franck Riester, le Forum économique Gabon – France qui a réuni près de 600 chefs d’entreprises durant deux jours a permis au Gabon de mobiliser plus de 739 milliards de Fcfa qui devraient contribuer à développer certains secteurs clés tels que l’Énergie, les infrastructures routières, les équipements portuaires etc. Une série d’accords qui témoigne du succès de l’événement.

La France déterminée à renforcer la dynamique économique avec le Gabon

C’est au terme de la cérémonie de clôture du Forum économique Gabon – France qu’il a co-présidé avec le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema que le membre du gouvernement français, Franck Riester s’est fondu d’un message de satisfecit sur son compte X. « Le Forum économique Gabon-France que j’ai clôturé aujourd’hui aux côtés du Président de la République gabonaise Brice Clotaire Oligui Nguema et Mays Mouissi marque une nouvelle page du partenariat entre nos deux pays. », s’est réjoui le ministre délégué au commerce extérieur, non sans réaffirmer la volonté de Paris « de renforcer la dynamique économique entre nos deux pays ».



Notons que ce forum préparé en amont par le ministre de l’Economie et des Participations, Mays Mouissi, a vu la participation d’une forte délégation gouvernementale partie du Gabon et du patronat Gabonais avec notamment Henri Claude Oyima. Côté français, plusieurs grands groupes dont certains sont déjà présents au Gabon, comme Eramet, ont également été représentés.