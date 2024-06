Gabon : l’Institut International de l’Audit présente les nouvelles normes et édifie l’opinion sur le métier

Ecouter l'article

Dans l’optique de magnifier le mois de l’Audit interne, la section locale de l’Institut International de l’Audit Interne (IIA) a organisé ce jeudi 30 mai, une journée dénommée « Internal Audit Day”. A cette occasion particulière à la fois pour les professionnels présents, les étudiants et organisations, un tour d’horizon des nouvelles normes qui entreront en vigueur en janvier prochain a été effectué, abordant notamment les changements et les évolutions pour la pratique du métier d’auditeur interne qu’elles apporteront.

Deux panels. Deux thèmes. Axés pour le premier sur les nouvelles normes et les changements et évolutions pour la pratique du métier, pour le second sur l’adéquation entre la formation et les besoins des entreprises. Le tout animé par un groupe de bénévoles dynamiques. Pour cet « Internal Audit Day”, la section locale de l’Institut International de l’Audit Interne (IIA) et sa présidente Emrie Raïssa Mondos, ont mis les petits plats dans les grands dans l’optique de soutenir une profession, souvent mal perçue dans le milieu professionnel, alors même que l’audit permet de « mieux gérer les risques, d’améliorer la performance et de contrôler la conformité ».

Faire la promotion de l’audit interne et « marquer la célébration du mois de l’audit interne »

En effet, en organisant ce séminaire qui a réuni des panélistes de haut rang tels que Nicolas Balesme, associé chez Deloitte Gabon, Patrick Obiang Obame, directeur de l’audit interne du groupe BGFIBank, Abiba Bello épouse Nzoundou, directrice de l’audit interne chez Gab’Oil, Gaël Ondo et Jean Marc Yougang respectivement directeur de l’audit chez Ecobank Gabon et pilote du processus de contrôle interne chez Assinco, le tout avec comme modérateur Protaïs Michael Alatha, Manager advisory strategy & risks chez Deloitte Gabon, l’IIA a tenu à présenter une large gamme de services dédiés à la formation, au perfectionnement des auditeurs internes, à la promotion et au développement dynamiques de la profession au Gabon.

Instituée pour « marquer la célébration du mois de l’audit interne » et surtout « pour repréciser le rôle essentiel de leurs activités dans les organisations », cet « Internal Audit Day” a donc permis de « rencontrer le nombre de professionnels qui exercent ce métier, de faire tomber les préjugés sur l’activité de l’audit interne et surtout de mettre en relation les professionnels de l’audit avec les étudiants et le corps professoral » comme n’a pas manqué de le souligner Emrie Raïssa Mondos, qui s’est montrée très enthousiaste au sortir de ce séminaire. Pour rappel, l’audit interne « contribue au succès de l’organisation en fournissant au Conseil et à la Direction Générale une assurance et des conseils objectifs ».

Ses nouvelles normes qui « fournissent des exigences et des recommandations pour guider la pratique professionnelle d’un audit interne de qualité au niveau international », pourraient grandement servir en cette période de transition. D’ailleurs, contrairement aux référentiels précédents, ce dernier qui entrera en vigueur en janvier prochain, intègre des aspects liés à l’administration publique ainsi que l’ensemble des agences, entreprises et autres entités contrôlées ou subventionnées par l’État, qui réalisent des programmes publics, fournissent des biens ou des services publics.