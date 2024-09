Gabon : salles multimédias, bibliothèques, centres de désintoxication, des solutions pour lutter contre les drogues et les violences 

Ecouter l'article

La consommation des drogues et les actes de violences qui sont commis par des délinquants de plus en plus jeunes ne cessent de prendre de l’ampleur . Un constat alarmant tant ces phénomènes favorisent l’insécurité dans notre pays. Afin d’y mettre un terme, les acteurs engagés dans la lutte contre les stupéfiants préconisent comme solutions pragmatiques des occupations saines telles que la création des centres de désintoxication, des salles pourvues d’équipements informatiques, et des bibliothèques entre autres.

L’oisiveté est mère de tous les vices, puisque celui qui est oisif est exposé à toutes sortes de tentations mais surtout trouve du temps pour y accéder. Une vérité que l’on ne saurait nier au regard du visage de plus en plus juvénile de la délinquance qui n’hésite pas à s’adonner à la consommation de toutes sortes de produits illicites et d’actes de violence sans précédents comme cela a été le cas à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime où une cohorte de délinquants avaient assiégé la ville le 23 août dernier ou encore ce jeune homme qui avait coupé la tête d’une jeune fille au quartier Dragages dans le 6ème arrondissement.

Des agissements qui n’ont pas manqué de susciter l’indignation des populations à travers le pays. Face à cette situation, le Collectif des associations et ONG pour la lutte contre les drogues et les violences a tenu à tirer la sonnette d’alarme. « La jeunesse est victime de la mauvaise gouvernance de l’ancien régime et du laxisme des nouvelles (…). Le gouvernement se doit de réagir à travers le ministère de la Santé et des Affaires Sociales et bien d’autres », ont indiqué les membres du Collectif, insistant sur le fait que la répression n’est pas le seul moyen de remédier à ces maux.

Les autorités appelées à mettre en place des solutions concrètes

Au nombre des solutions pragmatiques à prendre et des actions à mener, le Collectif des associations et ONG pour la lutte contre les drogues et les violences préconise entre autres « La création des centres éducatifs et de loisirs tels que des plateaux sportifs, salles multimédias, bibliothèque. Ainsi que la création des centres de désintoxication, des centres de réinsertion aussi bien en milieu carcéral que dans la société libre ». Des pistes de solutions qui permettront de tenir ces jeunes loin de toutes formes de dérives qui les conduisent très souvent devant la justice et ramenent bon nombre sur le droit chemin.