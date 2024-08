Gabon : AGL s’engage pour le sport et l’environnement à travers la 3ème édition du 33 Export Corporate Championship

Ecouter l'article

Africa Global Logistics Gabon (AGL) renforce son engagement envers le bien-être de ses employés et la protection de l’environnement en participant à la 3ème édition du 33 Export Corporate Championship Challenge. Cet événement sportif, qui se déroule à Libreville du 13 juillet au 16 août 2024, est une vitrine pour les entreprises locales, leur permettant de promouvoir des valeurs de cohésion et de solidarité au sein de leurs équipes. AGL Gabon a constitué une équipe mixte pour prendre part à ce tournoi, démontrant ainsi l’importance qu’elle accorde à l’esprit d’équipe et à la pratique sportive comme éléments essentiels du bien-être au travail.

Au-delà de l’aspect sportif, AGL se distingue également par son engagement en faveur du développement durable. L’entreprise profite de cette compétition pour sensibiliser le public aux dangers liés à l’utilisation excessive du plastique. En tant qu’acteur clé du transport et de la logistique en Afrique, AGL Gabon met un point d’honneur à soutenir les initiatives locales visant à préserver l’environnement, renforçant ainsi son rôle de leader dans la promotion d’un cadre de vie plus respectueux de la nature.

Promouvoir le sport comme vecteur de cohésion sociale et d’engagement environnemental

Patrick Gerenthon, Directeur général d’AGL Gabon, a exprimé la joie de l’entreprise de participer à cet événement qui allie sport et engagement civique. « Participer à cet événement, qui allie activités sportives et engagement civique, nous procure une immense joie. Nous qui servons de catalyseurs de progrès social et professionnel, voyons nos valeurs guider nos actions au quotidien. Le sport est un vecteur de cohésion sociale et un moyen efficace de sensibiliser à des enjeux tels que la protection de l’environnement », a-t-il déclaré. Pour AGL Gabon, le sport est non seulement un vecteur de cohésion sociale, mais aussi un puissant moyen de sensibilisation aux enjeux environnementaux.

En participant activement à cette compétition, AGL Gabon réaffirme son engagement envers la communauté gabonaise, en promouvant des valeurs de durabilité et en encourageant la pratique sportive comme levier de sensibilisation et de cohésion. Cet événement marque une nouvelle étape dans l’implication de l’entreprise pour un avenir plus vert et une société plus unie.