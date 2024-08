Gabon : l’armée gabonaise sur le pied de guerre pour la protection du parc de Minkébé

Ecouter l'article

Le Gabon intensifie ses efforts en matière de la protection de l’environnement avec une mobilisation accrue de ses forces armées sur le terrain des aires protégées. Le 8 août 2024, les Forces armées gabonaises (FAG) ont achevé un entraînement intensif de deux semaines au Centre d’entraînement au combat en forêt du Gabon (CEC-FoGa). Cet entraînement fait partie de la préparation opérationnelle pour une mission de lutte contre les trafics illégaux au parc de Minkébé dans la province du Woleu-Ntem.

Ce parc d’une surface de 8 000 km², situé dans le nord-est du Gabon, est l’un des plus grands et des plus riches en biodiversité. Cependant, ses ressources naturelles sont sévèrement menacées par le braconnage et l’exploitation forestière illégale. La mission, orchestrée par les autorités gabonaises, a entre autres pour but principal de contrer ces menaces et de préserver la richesse écologique dudit parc.

Les FAG engagés dans la protection de l’environnement

La formation qui s’est tenue sur deux semaines a été supervisée par des militaires gabonais, qui avaient été formés en tant que moniteurs par le camp de Gaulle, avec un soutien logistique apporté par des militaires français. Les stagiaires ont appris à organiser des patrouilles, à réagir en cas d’embuscades, à établir des points de contrôle et à gérer les blessés. Ils ont également participé à des exercices de topographie et à des marches en forêt équatoriale.

Le déploiement des forces armées dans cette zone reflète la détermination du gouvernement gabonais à protéger son patrimoine naturel tout en envoyant un signal fort aux réseaux criminels. Les FAG sont désormais prêtes à intervenir pour sécuriser la zone, en collaboration avec d’autres agences de protection de l’environnement telles que la société Gabon Advance Wood (GAW) et la Fondation Lékédi Biodiversité.

Par ailleurs, ce stage des Forces armées gabonaises démontre la solidité du partenariat entre le Gabon et la France. Il s’inscrit dans un cadre de coopération plus vaste entre les deux pays qui vise à protéger les ressources naturelles et à sécuriser les frontières.