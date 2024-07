Espagne : les industries de transformation, un atout pour le potentiel économique du Gabon

Ecouter l'article

Le ministre de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette a pris part à la 2ème édition du Sommet des Affaires Afrique-Espagne qui s’est tenue du 09 au 11 juillet 2024 à Barcelone. Intervenant sur le panel dédié aux forces qui boostent les marchés africains, le ministre de l’Industrie du Gabon a édifié les participants sur le potentiel économique du Gabon qui entend miser sur les industries de transformation.

Soucieux de tisser de nouveaux partenariats dans le domaine de l’industrie afin de favoriser la croissance du pays, François Mbongo Rafemo Bourdette le patron de l’Industrie gabonaise lors de la 2 ème édition de l’« Africa spain Business Summit » a présenté les nouveaux moteurs de notre croissance économique. Lesquels sont répartis dans 3 secteurs à savoir les mines, le bois et l’agriculture et ce en conformité avec la vision impulsée par le Chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema en matière de stratégie nationale d’industrialisation, acté dans le Plan national de développement de la transition (PNDT) 2024-2026.

Les Zones d’investissement spéciales(ZIS) des boosts pour les industries

Par ailleurs, François Mbongo Rafemo Bourdette n’a pas manqué de mettre en exergue la position géographique stratégique du Gabon qui donne accès à un vaste marché dans la sous-région et ainsi que les outils de facilitation des investissements mis en place par l’Etat gabonais, dont pourraient bénéficier les industriels espagnols. C’est notamment le cas de « la zone d’investissement spéciale de Nkok , d’autres zones industrielles en création et les zones à forte productivité agricole » et ce dans le but de booster l’investissement dans le secteur agricole et agro industriel pour assurer au Gabon une substitution aux importations par l’établissement des co-entreprises et des co -investissements, grâce au tissu très dynamique des PMI Gabonaises.

Rappelons que la ville de Barcelone est une porte d’entrée maritime stratégique de l’Europe, ce qui en fait de facto un centre industriel de premier plan. Pragmatique dans ses actes, l’homme fort de l’Industrie gabonaise n’a pas hésité à inviter les industriels espagnols à investir au Gabon, porte d’entrée du vaste marché de 1,3 Milliards de consommateurs de la ZLECAF.