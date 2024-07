Ntoum : la livraison du Château d’eau prévue le 30 juillet

Ecouter l'article

Répondre de manière durable aux besoins en eau potable des populations du Grand Libreville. C’est l’ambition portée par l’Etat gabonais qui a initié depuis 2021 un programme de construction et de modernisation d’infrastructures en eau potable, dans le cadre du Programme intégré pour l’alimentation en eau potable de l’assainissement de Libreville (Piaepal). C’est suivant cette vision qu’a été entamée il y a un an et demi la construction d’un château d’eau à Ntoum. Lequel devrait dans les prochains jours être livré.

C’est au terme d’une visite de chantier effectuée le 9 juillet par le Comité de pilotage (Copil) du projet Piaepal que les membres dudit comité ont reçu de la part de l’entreprise Conduril Engenharia S.A quant à leur détermination à livrer ce chantier au plus tard le 30 juillet 2024. Plus que quelques semaines nécessaires qui sont mises à profit pour finaliser la phase de tests, avant une remise de l’ouvrage aux autorités Gabonaises.

Conduril en passe de livrer le château d’eau de Ntoum

Le château d’eau de Ntoum, d’une capacité de 1 500 mètres cubes, sera raccordé au réseau existant en vue de répondre aux besoins en eau potable des populations de Ntoum et d’Owendo. Au terme d’un an et demi de travaux, l’heure est désormais aux derniers réglages. « Nous venons de finir les travaux de cuvelage de la cuve. Une fois le délai de séchage d’une semaine terminé, nous remplirons la cuve pour effectuer les essais. Ensuite, au terme d’une période d’observation, nous allons livrer l’ouvrage pour le bien-être des populations », nous a confié le Maître de chantier, José Sousa

Des propos confortés par les assurances apportées par la mission de Contrôle. « Nous avons terminé les travaux depuis environ 2 mois et demi, mais nous avons constaté quelques améliorations qui étaient nécessaires pour que l’ouvrage puisse être réceptionné à la fin du mois de juillet et donc nous pouvons vous donner cette assurance », a indiqué Antoine Diallo, Chef de la mission de contrôle pour le compte du Cabinet Cira S2+ BTP. Notons qu’actuellement, un autre château d’eau est en construction à Bikélé, en plus de celui en réfection à Sotega, et le réservoir de 10 000 mètres cubes livrés depuis 2014 et qui fait actuellement l’objet de travaux de réhabilitation puisqu’il devra recevoir l’eau qui sera pompée au niveau de la station du PK5, elle aussi en voie d’achèvement.