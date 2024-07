Espagne : François Rafemo en VRP à la 2ème édition du Sommet des affaires

Ecouter l'article

Du 9 au 11 juillet 2024 se tient à Barcelone la 2ème édition du Sommet des affaires Afrique-Espagne. Une rencontre très importante à laquelle prend part le ministre de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette qui permettra d’explorer de nouvelles opportunités économiques et des offres d’opportunités commerciales entre le Gabon et l’Espagne.

Depuis son arrivée dans le département ministériel dont il a la charge, le patron de l’Industrie gabonaise, François Mbongo Rafemo Bourdette ne cesse de déployer des efforts pour propulser les activités industrielles et ce conformément à la feuille de route du Plan national de développement de la transition (PNDT) 2024-2026. D’où sa présence à la 2 ème édition de l’« Africa spain Business Summit » qui se tient du 9 au 11 juillet 2024. Un rendez-vous qui réunit plus de 400 représentants de chefs d’Etat et de gouvernement africains, des ministres et de grandes entreprises industrielles.

François Mbongo Rafemo, l’homme fort de l’Industrie gabonaise

Décidé à redorer l’image du secteur industriel gabonais mais aussi d’établir des liens avec des potentiels investisseurs étrangers, le ministre de l’Industrie exposera devant un parterre de personnalités lors de la session ministérielle qui se déroule ce mercredi 10 juillet 2024. Une intervention qui sera une occasion pour ce dernier de présenter les moyens efficaces de surmonter les barrières commerciales entre l’Espagne et le Gabon ainsi que les opportunités d’investissements industriels dans les secteurs moteurs de croissance du PNDT 2024-2026 et ce conformément à la vision du Président de la transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.

Notons que la ville de Barcelone est la porte d’entrée maritime stratégique de l’Europe est donc de facto un centre industriel de premier plan. D’ailleurs Barcelone a à elle seule représente 28 % des exportations totales de l’Espagne et 20 % de son PIB. Ainsi, Le sommet de Barcelone qui est le centre économique de l’Espagne, met en évidence le rôle clé de la ville dans l’économie espagnole.