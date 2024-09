Affaire Bride : les mis en cause et la famille plaignante devant le Procureur ce mercredi 11 septembre !

En attente de la fixation de la date d’un procès très attendu concernant le viol présumé et le suicide tragique de Bride Nyomba, 14 ans, la plaignante et les oncles mis en cause, seront devant le Procureur général, ce mercredi 11 septembre au tribunal de Libreville. C’est ce haut magistrat qui devra décider du sort à donner à cette affaire qui a ému le Gabon et soulève de nombreuses questions sur la protection des enfants et la lutte contre les violences sexuelles.

Selon une source familiale, la famille maternelle et la famille paternelle de la défunte seront demain au Palais de justice de Libreville. Selon la mère de Bride Nyomba, la jeune adolescente aurait mis fin à ses jours en juillet dernier après avoir subi des années d’abus sexuels de la part de membres de sa famille paternelle, notamment son oncle âgé de 31 ans.

Une sombre affaire familiale étouffée !

Selon des sources fiables, les faits se seraient déroulés à Essassa, alors que Bride Nyomba était âgée de seulement 9 ans. Confiée à son géniteur, la fillette aurait été soumise à des agressions sexuelles répétées sans qu’elle ne puisse être secourue par sa sœur, sa grand-mère et l’ensemble de son côté paternel. D’ailleurs, après être passée aux aveux et l’ouverture d’une enquête, l’un des suspects aurait reconnu les faits.

Mais sur conseil d’un agent pessimiste, la jeune fille perd espoir et les plaintes auraient été classées sans suite, poussant la famille à tenter de régler l’affaire à l’amiable. Sur ces entrefaites, tout semblait appartenir au passé jusqu’à ce qu’au suicide de Bride. Dans notre précédent nous détaillions les faits. Il aura fallu plus d’un mois avant que la presse et la toile ne remette r l’affaire au goût du jour. Résultat, une information judiciaire est ouverte.

Un drame qui bouleverse

La mère de Bride demande justice et souhaite que les responsables de ce drame soient punis. L’affaire met en lumière la difficulté pour les victimes de violences sexuelles de porter plainte et d’obtenir réparation. Cette convocation fixée à demain, selon la mère de la défunte, est suivie de près par l’opinion publique et les associations de défense des droits des enfants. Lesquels espèrent que le magistrat s’attellera à faire la lumière sur cette affaire et rendre justice à Bride Nyomba. Nous y reviendrons !