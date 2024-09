Gabon: 35 milliards de FCFA supplémentaires destinés au soutien des prix des produits pétroliers

Ecouter l'article

Le Président de la transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé le Conseil des ministres du 31 août 2024, avant son départ pour le Focac en Chine. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil a délibéré sur le projet de Loi de finances rectificative 2024. En son volet dépenses de transferts, il ressort que 35 milliards de Fcfa supplémentaires devraient être consacrés à la subvention aux produits pétroliers. 35 milliards de plus alors que la Banque mondiale notamment appelait il y a un peu plus d’un an, à une réforme profonde de ce volet tant ces subventions ne profitent qu’aux plus nantis.

Essence, gasoil, gaz butane, pétrole lampant et industriel, sont les principaux produits à base de pétrole en vente au Gabon. Fort de cela, le Conseil a marqué son accord sur le budget destiné au soutien des prix des produits pétroliers. Lequel budget est estimé à 35,1 milliards de FCFA. Une enveloppe qui contribue dans le même temps à la hausse des dépenses de transferts qui sont passées de 352,2 milliards de FCFA à 393,3 milliards de FCFA.

Une augmentation favorable pour la nouvelle compagnie aérienne nationale Fly Gabon ?

Il est important de préciser que L’Etat Gabonais avait mis fin à la subvention aux carburants en 2022 rappelle la Banque mondiale précisant que « la réduction des subventions aux carburants permettrait au Gabon de dégager des ressources qui pourraient servir à soutenir une politique budgétaire anticyclique et à relever les défis du développement ». Cependant dans un contexte où les institutions financières appellent à une prudence dans les dépenses budgétaires, le montant colossal de 35 milliards de FCFA pour soutenir les prix des produits pétroliers sans oublier les besoins additionnels de l’administration publique dont le montant est fixé à 6,7 milliards de FCFA comme indiqué dans le communiqué final du Conseil des ministre, n’y a t-il pas lieu de tirer la sonnette d’alarme?

Aussi, le Directeur général de Fly Gabon, Nyl Moret-Mba avait déclaré dans une interview accordée au quotidien l’Union en juillet dernier que « le prix de notre kérosène est parmi les plus chers de la région, deux fois supérieurs à un prix européen » toute chose qui favorise la cherté des prix des billets d’avions. Au regard de la subvention que l’Etat octroie aux prix des produits issus des ressources pétrolières via le ministère des Comptes publics, laquelle subvention n’est pas des moindre, on peut donc se demander si le gouvernement compte donner un coup de pouce à l’endroit de la nouvelle compagnie aérienne nationale, Fly Gabon dont le premier vol a eu lieu le 31 août 2024.

Dans la mesure où le gouvernement a injecté des milliards de nos francs pour l’accomplissement de ce projet. Il serait judicieux qu’il songe à trouver une solution afin que cet investissement ne soit pas de l’argent jeté par les fenêtres et qui n’aura pas d’impact négatif sur les populations vulnérables qui ne profitent jamais des opportunités budgétaires et sociales.