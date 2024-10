Mouvement Gabao : 1 500 délégués des comités locaux installés sur le territoire

Ecouter l'article

Créé en mars 2024 par Franck Nguema, ancien député d’Akanda, le Mouvement Gabao vient d’achever sa tournée nationale entamée le 18 mai 2024. Un périple qui l’a conduit dans différentes localités du pays, où ses camarades et lui ont été au contact des populations gabonaises qu’ils ont écoutées, tout en procédant à chaque étape à l’implantation des délégués des comités locaux.

Dès le lancement de son Mouvement politique, Franck Nguema n’a pas caché son ambition de s’enraciner territorialement, et de porter le programme du parti, contenu dans un manifeste, à la tête des municipalités à la faveur des élections à venir. Une ambition pour laquelle le Mouvement Gabao se donne les moyens d’où le chiffre de 1 500 délégués des comités locaux qui installés localement, et qui témoignent d’une présence physique du parti à l’échelle territoriale.

La base militante au coeur du projet du Mouvement Gabao

Au terme de quatre mois et demi de causeries politiques menées à travers les localités des neuf provinces du Gabon, le Mouvement Gabao dresse un bilan plus que positif pour une jeune formation politique. En effet, fort des 200 causeries de proximité organisées, ce sont plus de 50 milles gabonais et gabonaises que le parti dit avoir touché, dont plus de 41 milles qui ont adhéré au parti. Lequel public sera désormais entretenu par les 1 500 délégués des comités locaux, chargés de faire vivre le parti à l’échelle locale.

Il faut dire que ce résultat, le Mouvement Gabao le doit sans doute à ses propositions en faveur du social, et qui visent à lutter contre la pauvreté et le chômage. Un message que Franck Nguema et ses camarades entendent désormais porter à la faveur des élections locales et législatives pour lesquelles le Mouvement Gabao proposera des candidats, parmi les délégués des comités locaux qui font vivre le parti localement. Notons qu’au cours de son périple à travers les neufs provinces, Franck Nguema n’a eu de cesse de saluer l’action du CTRI, et de réaffirmer son soutien au président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema.