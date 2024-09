Follow on X

Denis Bouanga : « Nous allons nous qualifier pour la CAN 2025 »

Malgré une défaite lourde face au Maroc (1-4) et des décisions arbitrales qu’il juge « controversées », l’attaquant gabonais de Los Angeles FC reste confiant pour l’avenir. Selon Denis Bouanga, ces circonstances ne doivent pas occulter les perspectives positives pour l’équipe en vue d’une qualification directe pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025.

Au terme d’une soirée sans, l’attaquant de Los Angeles FC ne semble pas prêt à écouter les ragots à l’aube de la rencontre déjà décisive face aux Fauves de l’Oubangui le 10 septembre prochain à Franceville. Ayant tiré les leçons de cette déroute collective, quelque peu soutenue par des décisions arbitrales partiales, les joueurs de Thierry Mouyouma entendent montrer un tout autre visage.

Objectif CAN 2025 pour Denis Bouanga !

Si d’aucuns s’attendaient à ce que les Panthères du Gabon reviennent d’Agadir le moral dans le sac, la réalité est que c’est plutôt l’inverse dans l’esprit de nos ambassadeurs. « Nous avons montré que nous avions la capacité de les inquiéter en profondeur. Nous avons eu quelques occasions de marquer, mais malheureusement, nous sommes tombés sur un excellent gardien », a commenté Denis Bouanga, interrogé par la presse gabonaise. Toute chose qui témoigne de la concentration qui règne dans la tanière.

Poursuivant son propos, l’ancienne fusée de Nîmes et L’As Saint-Étienne a souligné que l’équipe a fait preuve de qualité et de détermination.« Il nous manque certains titulaires, mais, avec les joueurs disponibles, il n’y a aucune inquiétude. Je pense que nous allons nous qualifier pour la CAN. Nous en sommes capables », a-t-il conclu. De bonne guerre à l’heure où une victoire mardi nous remettra sur le bon chemin dans un groupe B avec le pays organisateur le Maroc.