BGFIBank : 41 cadres désormais certifiés CODIR

Le Groupe BGFIBank a honoré ce samedi 7 septembre 2024 41 de ses cadres qui, au terme de 18 mois de formation, se sont vus décerner un certificat Comité de direction (CODIR). Un programme de formation, fruit d’un partenariat entre BGFIBank Business School (BBS) et la prestigieuse HEC Paris. La cérémonie, présidée par Henri-Claude Oyima, Président du Groupe BGFIBank s’est déroulée dans les locaux de la Holding à Libreville.

Ce programme CODIR édition 2023-2024 s’inscrit dans le cadre de la politique du groupe bancaire qui vise à promouvoir la formation continue, afin d’équiper ses cadres de compétences indispensables en vue d’incarner le leadership dans ce milieu concurrentiel. C’est donc un outil stratégique pour le développement du capital humain, porte étendard de l’excellence du Groupe BGFIBank.

Un parcours d’excellence pour des leaders

Après une journée de soutenance le vendredi 06 septembre, Les 41 cadres de cette première cuvée, surnommée « les héros de Kintélé » par Directrice des projets internationaux de HEC Paris, ont brillamment défendu leurs acquis. Axé sur des modules clés tels que le leadership, la finance, la gouvernance, l’art oratoire et la performance, ce cursus de 18 mois a permis aux participants d’acquérir de nouvelles compétences pour répondre aux exigences d’un environnement bancaire en constante évolution.

« Ce n’est pas la fin d’un parcours, c’est un point d’inflexion. J’ai envie de vous dire continuer à apprendre parce que l’ignorance est la pire des choses qui soit. Continuez à vous réinventer », a encouragé Armelle Dufour, Directrice des projets internationaux de HEC Paris. Dans son allocution, Henri-Claude Oyima a réaffirmé l’engagement de BGFIBank pour l’excellence et le développement de son capital humain. « L’excellence ne doit plus être pour vous un simple slogan mais une manière de vivre au quotidien », a déclaré le PDG du groupe BGFIBank, non sans manquer de rappeler que le leadership qui les caractérise est un atout majeur pour atteindre les objectifs de la Dynamique 2025 et bâtir le projet 2026-2030.

De Libreville à Brazzaville, cette expérience unique a été très appréciée par les récipiendaires qui n’ont pas manqué d’exprimer leur gratitude aux enseignants, à BBS School ainsi qu’à HEC Paris. « Très belle expérience. Merci pour l’accompagnement du groupe, de BBS mais également de HEC Paris par l’ensemble de ses professeurs qui nous ont accompagnés durant tous ces mois », a déclaré Sabrina Oyima Obaguayele, représentante des lauréats.

À l’issue de cette cérémonie, les membres du Comité de direction nouvellement certifiés seront désormais appelés à assumer des responsabilités encore plus importantes au sein du Groupe BGFIBank. Ils deviennent, selon le patron du Groupe BGFIBank, des acteurs clés du changement, des ambassadeurs de l’excellence, des leaders capables de motiver et inspirer leurs équipes afin de conduire le groupe vers ses ambitions à court et long terme.