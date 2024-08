Libreville : 76 diplomés pour la 2ème promotion de l’IFSE

Ecouter l'article

Jour mémorable ce 19 août 2024 pour les nouveaux diplômés de l’Institut de formation en Santé Elyanna (IFSE). En effet, c’est dans la salle du Kare F sis au quartier Glass dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville que les 76 impétrants de la 2ème promotion de l’IFSE ont reçu leurs diplômes au terme de 3 années de travail acharné.

La salle Kare F a servi de cadre la cérémonie de remise des diplômes de l’Institut de formation en Santé Elyanna (IFSE). Un événement rehaussé par la présence du ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou, et de la Présidente du Sénat de transition, par ailleurs marraine de la promotion, Paulette Missambo. Un moment mémorable au cours duquel 76 étudiants des filières Sages-Femmes et Infirmier d’État polyvalent (IDEP) ont reçu leur diplôme sanctionnant la fin de 3 ans de dure labeur.

76 impétrants de l’IFSE prêt à servir dans le secteur de la santé

Prenant la parole, le ministre de la Santé le Pr. Adrien Mougougou a tenu à saluer le travail de l’équipe professorale « Soyez fiers de l’IFSE, j’ai eu la chance d’aller dans plusieurs établissements avant d’être ministre, et j’ai envie de vous dire que cette école est parmi les meilleurs établissements de santé, et je voudrais vous féliciter pour tout ce que vous donnez à notre jeunesse », a confié le membre du gouvernement. En sa qualité de marraine de la promotion, Paulette Missambo n’a pas manqué d’exhorter les nouveaux diplômés à mettre leur savoir-faire au service du pays.

L’IFSE une école d’avenir

Au terme de cette cérémonie et en guise d’encouragement, plusieurs prix ont été décernés au meilleur mémoire Sage-femme, aux 3 premiers de chaque filière et aux majors, dont des chèques d’un montant de 200 000 FCFA. Par ailleurs, la fondatrice de l’Institut de formation en Santé Elyana (IFSE ) et les impétrants n’ont pas manqué d’exprimer toute leur satisfaction.

Rappelons que l’Institut de Formation en Santé Elyana (IFSE) est un établissement privé reconnu par le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Enseignement Supérieur. Il délivre des diplômes reconnus par l’Etat, au terme de formations dans différentes filières de la santé. Grâce à ses partenariats avec différentes structures, l’établissement facilite également l’obtention de stages pour ses apprenants et ce dès la première année du cursus.