Fraude à la SEEG : le Gén. Oligui Nguema ordonne le déclenchement d’un audit

L’affaire sur le démantèlement d’un système de détournement des tickets Edan détecté par la nouvelle équipe dirigeante de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) n’a pas manqué de susciter une réaction de la part de l’exécutif. Ainsi, dans un communiqué parvenu à Gabon Media Time ce 23 août 2024, le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé avoir donné des instructions claires à la Task-Force afin de réaliser un audit rigoureux et approfondi sur ce dossier.

En effet, c’est le 14 août dernier que le directeur général de la SEEG Joël Lehman Sandoungout rendait public le scandale autour du pyratage de son système informatique avec pour conséquence d’amputer cette entreprise d’Etat d’une part importante de son chiffre d’affaires. Une affaire pour le moins grave qui a contraint le président de la République à réagir ce 23 août 2024.

Un audit pour faire la lumière sur la gestion de la SEEG

Ainsi, le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a annoncé la mise en place d’un audit de la gestion de la Société d’énergie et d’eau du Gabon. Selon le communiqué de la présidence « cette initiative a pour objectif de faire la lumière sur les dysfonctionnements qui affectent l’entreprise, y compris les violations de sécurité informatique et les suspicions de fraudes ».



L’audit devra donc identifier les responsables de ces pratiques inappropriées et proposer des solutions concrètes pour redresser cette situation préoccupante. « La démarche du Président de la Transition s’inscrit dans une volonté affirmée de transparence et de restauration de la confiance au sein de cette entité essentielle pour le pays », indique la présidence de la République.