Gabon : vers une coopération industrielle avec la Corée du Sud et le Brésil

Ecouter l'article

C’est dans le cadre d’une coopération industrielle entre le Gabon, la Corée du Sud et le Brésil que le ministre de l’Industrie, le Dr. François Mbongo Rafemo Bourdette a reçu en audience le jeudi 06 juin 2024, l’ambassadeur de la République de Corée et le Chargé d’affaires de l’ambassade du Brésil. Une rencontre hautement stratégique pour le Gabon, qui vise à impulser un souffle nouveau au secteur de l’industrie, lui–même hautement stratégique pour la diversification de notre économie.

C’est à la faveur d’une double audience qui s’est tenue le 06 juin 2024 au cabinet du ministre de l’industrie, le Dr. François Mbongo Rafemo Bourdette que les diplomates Coréen et Brésilien ont réaffirmé leur volonté à accompagner le Gabon dans le cadre d’un renforcement de coopération. Au cours de cette rencontre l’Ambassadeur de la Corée, son Excellence Songe Bum Shin et le Chargé d’affaires de l’ambassade du Brésil André Pacheco ont décliné tour à tour leurs projets qui seront bénéfiques pour le secteur de l’industrie Gabonaise.

La Corée du Sud et le Brésil prêts à soutenir le secteur industriel

Tenant compte des liens diplomatiques au beau fixe qui unissent le Gabon et le Brésil, les deux personnalités ont échangé sur les différentes activités à mener entre les deux nations. Et ce, dans le but de renforcer les échanges Sud-Sud qui représentent une des voies porteuses d’espoir pour l’émergence des économies africaines, et qui repose sur le partage mutuel et l’échange de solutions de développement stratégique, de connaissance, d’expériences et de bonnes pratiques qui in fine servira à résoudre les problèmes spécifiques dans notre pays.

Le Dr. François Mbongo Rafemo Bourdette, Ministre de l’Industrie et Songe Bum Shin, Ambassadeur de la République de Corée © D.R.

Par ailleurs, lors des échanges avec François Mbongo Rafemo Bourdette, l’Ambassadeur Sud-Coréen a présenté l’environnement économique de la Corée du Sud qui est un pays industriel et dont le Gabon pourra fortement s’inspirer. Au terme de cette rencontre, le ministre de l’industrie qui est résolument déterminé à revitaliser le secteur industriel gabonais, a été invité, à prospecter les opportunités d’industrialisation avec l’appui de l’Agence Brésilienne de coopération et à faire un tour d’horizon des industries coréennes et afin d’en partager les modèles économiques.