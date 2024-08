Coopération : rupture des relations diplomatiques entre le Mali et l’Ukraine

Ecouter l'article

Le torchon brûle entre Bamako et Kiev. C’est le moins que l’on puisse dire après la sortie publique ce dimanche du Porte-parole de junte malienne au pouvoir depuis 2020, le colonel Abdoulaye Maïga, qui a annoncé ce dimanche 04 août la rupture des relations diplomatiques avec l’Ukraine, accusant le pays en guerre d’être impliqué dans l’attaque qui a coûté la vie fin juillet à plusieurs soldats maliens et des supplétifs du groupe russe Wagner dans le Nord du pays.

C’est une rupture des relations diplomatiques entre le Mali et l’Ukraine avec effet immédiat. Il faut dire que Bamako ne digère pas ce qui s’apparente à la plus lourde perte des forces de Wagner au Mali depuis le début de la guerre contre les séparatistes maliens. En effet, les autorités de Bamako, alliées indéfectibles de Vladimir Poutine dans le conflit russo-ukrainien, marquent une étape supplémentaire dans le renforcement de l’axe Bamako-Moscou.

Une réponse aux propos incendiaires du porte-parole de l’agence ukrainienne du renseignement militaire

Le communiqué 063 lu par le porte-parole des Maliens au pouvoir à Bamako fait suite selon ce dernier aux propos du porte-parole de l’Agence ukrainienne du renseignement militaire, Andriy Yusov avouant l’implication de son pays « dans une attaque lâche, traître et barbare des groupes armés terroristes ayant entraîné la mort » de militaires maliens. Laquelle attaque a ensuite été soutenue par l’ambassadeur de l’Ukraine au Sénégal. Des déclarations du diplomate qui ont d’ailleurs été vertement condamnées par les autorités sénégalaises.

« Suite à l’implication reconnue et assumée de l’Ukraine dans l’agression caractérisée du Mali, le gouvernement du Mali décide (…) de la rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l’Ukraine », a déclaré le colonel Abdoulaye Maïga. Par ailleurs, le porte-parole de la junte malienne a annoncé « la saisine des autorités compétentes face aux propos tenus par Andriy Yusov et Yuri Pivovarov ». Le Mali qui a toujours appelé à un règlement pacifique du différend entre la Russie et l’Ukraine accuse désormais les autorités ukrainienne de soutenir le terrorisme international. Il faut dire que ces déclarations d’officiels ukrainiens risquent un peu plus de saper les efforts du pays d’Europe de l’Est qui entreprend depuis quelques mois une offensive diplomatique sur le continent africain afin que les Africains penchent en sa faveur dans cette guerre débutée en 2022.