Conservation : le Gen Oligui s’imprègne du modèle américain

Ecouter l'article

En séjour à Washington DC, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition, a visité, le samedi 28 septembre 2024, la Fondation Volgenau, une structure engagée dans la protection de la faune sauvage. Occasion pour le numéro 1 gabonais de s’imprégner des pratiques américaines en matière de conservation et de biodiversité.

En marge de la 79ème Assemblée générale des Nations Unies, à laquelle il a pris une part active, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a eu l’occasion de découvrir les pratiques américaines en matière de préservation de l’environnement en échangeant avec les responsables de la fondation Volgenau. Cette visite a permis au pays de réaffirmer son engagement dans la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité mais également d’exprimer sa volonté de renforcer le partenariat avec les États-Unis dans ces domaines cruciaux, rapporte la Présidence de la République.

Pour un renforcement des efforts en matière de protection de l’environnement

Le Gabon est reconnu pour son rôle de pionnier en matière de protection de l’environnement et de biodiversité en Afrique. Avec une riche diversité écologique, le pays a mis en place des politiques ambitieuses pour préserver ses écosystèmes, notamment à travers la création de parcs nationaux et la mise en œuvre de programmes de conservation innovants. Cette démarche proactive place le Gabon à l’avant-garde des initiatives environnementales à l’échelle mondiale.

Au cours de cette visite, le Président de la Transition a particulièrement été marqué par l’harmonie entre éducation et préservation de l’environnement. S’imprégnant de la méthode de la Fondation Volgenau qui a été créée en 1994 en tant que fondation opérationnelle favorisant la conservation, la restauration des ressources naturelles et l’éducation des communautés , il a souligné l’importance de la collaboration internationale pour accroître la résilience aux changements climatiques. Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema n’a pas manqué d’exprimer la détermination de son pays à travailler main dans la main avec les États-Unis pour développer des stratégies efficaces de conservation et promouvoir la biodiversité .